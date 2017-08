El vocalista de Maná contra Maduro: "Es un asesino"

El líder de Maná, Fher Olvera, criticó duramente a la dictadura chavista, llamando "asesino" a Nicolás Maduro y recordando que el país ha cambiado notablemente en las últimas dos décadas, en las que fue gobernado casi íntegramente por el movimiento bolivariano.

"Me parece muy razonable e importante apoyar la lucha en Venezuela", indicó el cantautor y guitarrista. "Maduro es un asesino y lo van a tener que meter preso a él y todo su régimen", agregó, en referencia a la dura represión que ya dejó más de 100 muertos.

"Nosotros estuvimos allí hace 20 años y era un país impresionante", recordó, haciendo notar el cambio con respecto a la crisis actual.

En entrevista con EFE, el artista resaltó que están exhortando a la población latina en Estados Unidos a perder el miedo al acoso policial y otras consecuencias de la retórica antinmigrante.

"Estados Unidos no es Venezuela. Es uno de los países más democráticos que hay. No es perfecto, obvio que no. Pero en Estados Unidos la libertad de expresión es real y válida", destacó.

Respecto a su música, Olvera descartó que Maná vaya a incursionar el reggaetón, como han hecho varios artistas de otros géneros. "Me gusta luchar por algo, que la música tenga un valor social, que no solo sea para mover el trasero", señaló.

Olvera sumó su voz a la de los artistas que rechazan el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, como Luis Fonsi, Daddy Yankee o Ricardo Montaner.

En un alto en el proceso de componer nuevas canciones para el nuevo disco de Maná, Olvera dejó claro que la banda busca mantener su identidad musical y reforzar el compromiso social y con el medioambiente que ha tenido desde sus inicios.

"A alguna gente le gusta irse por lo seguro", dijo el cantautor y guitarrista en relación a la ola de artistas latinos que están sacando temas al ritmo de la música urbana.

"Pero si ves una playa, todas las piedritas en la arena son de color marrón. Si en esa millonada de piedras hay una blanca, es la que va a sobresalir", subrayó en una entrevista telefónica.