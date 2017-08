Los ganadores y perdedores de las #PASO2017

La mayoría de las fuerzas tenían motivos para festejar en estas PASO 2017, principalmente porque como simple eliminatoria el obtener el porcentaje necesario para seguir compitiendo en octubre ya es motivo de celebración.

Con todo, la elección deja también algunas dudas con respecto al oficialismo, al peronismo como primera fuerza opositora y hasta en la izquierda, como el tercero en discordia en la carrera a las generales.

- Luces y sombras en Cambia Mendoza. El gobernador Alfredo Cornejo es la cabeza visible del triunfo del oficialismo en Cambia Mendoza. En la última semana, salió a militar la campaña y a pedir el apoyo de la ciudadanía. "Voten con memoria", pidió y los mendocinos le dieron el aval necesario a su gestión. El oficialismo lograba ganar incluso en territorios históricos del PJ, como San Martín, además de consolidar el poder de los intendentes de Cambia Mendoza.

Sin embargo, no todas son luces. En el radicalismo algunos, como el intendente capitalino Rodolfo Suárez, salieron a hablar en un primer momento que la diferencia era de 20 puntos. Se apresuraron, porque esa brecha se redujo notablemente a menos de 10 a medida que se iban cargando los datos. Y como el triunfo no es contundente a nivel provincial, deja en dudas el proyecto de reforma constitucional para una reelección de Cornejo.

- Luces y sombras en el Partido Justicialista. El ex intendente de San Rafael Omar Félix quiere volver al Congreso de la Nación y para eso logró abroquelar el aparato de los intendentes del PJ. En el Sur, con su hermano Emir -el intendente de San Rafael, ratificaron su poder territorial. En la terna, por ahora aparece primero en la tendencia. Sin embargo, los resultados no le sirven para convertirse en el líder indiscutible del PJ, por la buena elección del kirchnerismo mendocino.

Su triunfo deja algunas dudas porque no es contundente: si bien el peronismo sabe alinearse con el ganador, la discusión por la reconstrucción del PJ después de octubre no será nada fácil. Con un ojo pendiente en los resultados de Buenos Aires, el debate hacia octubre pasará por si se pliegan o no a Cristina en la lista.

- Luces y sombras del FIT. Si bien el Frente de Izquierda clasificó para octubre, la irrupción de dos nuevas fuerzas políticas le restaron votos que venía cosechando desde el sector joven y también de la ciudadanía enojada con las fuerzas tradicionales. Probablemente, las decisiones políticas del último mes, como la postura adoptada contra la expulsión de Julio De Vido en el Congreso, y el negacionismo histórico que desempeñaron en la Legislatura le hayan jugado en contra.

A diferencia de otros años, esta vez no cundió la propuesta de ruptura: un sueldo de 25 mil pesos por seis horas de trabajo. Con todo, en la sede partidaria de la Cuarta Sección aseguraban que habían mejorado en un punto a las PASO que coronaron a Nicolas Del Caño como nuevo jugador de la política. A octubre tiene un sprint complicado: en 2013, Del Caño llegó a 14 por ciento de los votos. ¿Podrán alcanzar ese hit?

Las sorpresas

- Juani Jofré. Meses atrás, el peronismo mendocino intentaba dar un paso hacia el futuro sacándose la chapa de Frente para la Victoria. Pero el kirchernismo mendocino demostró que no está muerto y que dio una advertencia clara al peronismo histórico de renovación con una cara nueva, como la del concejal de San Carlos. Jofré apareció en 2015 como candidato de Kolina en el Valle de Uco y por ese entonces tenía el apoyo de Alicia Kirchner y la CTA kirchnerista. Este domingo, fue una de las sorpresas.

- Protectora. Nuevas caras, pero con fuerte presencia mediática. Los abogados José Ramón y Mario Vadillo pasan esta instancia de primarias con su discurso a merced de los derechos de los consumidores, un nicho del que ninguno de los partidos históricos se ha preocupado. Su acción judicial contra los tarifazos les valió el reconocimiento de la sociedad. Cosecharon el voto bronca de la ciudadanía que hasta el momento había revalidado al FIT en las anteriores elecciones.

- Partido Verde. Otro nuevo actor que recibió el voto joven, un llamado de atención para los partidos tradicionales que necesitan refrescarse en materia de candidatos. Emanuel Fugazzotto -hijo de un dirigente político que pasó por varios partidos- llega a octubre a fuerza de su presencia en redes sociales. El pequeño bastión del partido ecologista es General Alvear -donde hay una defensa irrestricta del agua y el ambiente-, departamento donde el caudal de votos llegó a superar el promedio a nivel provincial.

- Majo Ubaldini. ¿Cuánto de ese jingle pegadizo que tomó prestado de Maluma le corresponde al éxito de la diputada vinculada al sindicalismo justicialista? La lista 504 logró el 1,5 por ciento necesario y volverá a estar presente en el cuarto oscuro de octubre.

No todos festejan

- Jorge Tanús y Carlos Ciurca. La mayoría de los competidores festeja haber llegado al umbral del 1,5 por ciento de los votos, pero también hay claros perdedores. A pesar de ser el primero en lanzarse a la carrera electoral, su alianza con el ciurquismo no rindió lo esperado y terminó tercero en la compulsa interna. Fue el primero en reconocer que la diferencia sacada por Félix y Jofré era irremontable. Con esta derrota, se caería la aspiración de Tanús de pelear por la gobernación en 2015.

Y también se registra la declinación del ciurquismo. El tándem Ciurca-Rubén Miranda volvieron a perder ante Cambia Mendoza en su condado natural, Las Heras. Salieron terceros.