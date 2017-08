El "Rey de Instagram" se quedó sin varios de sus bienes

Gianluca Vacchi vuelve a ocupar su espacio en los tdiarios, pero, esta vez, el motivo no ha sido ninguno de sus bailes virales ni sus espectaculares fiestas. Se trata de algo más serio: el banco italiano BPM le embargó varias propiedades por una deuda acumulada de 10 millones de euros.

Todo ocurrió cuando el italiano adquirió un préstamo que contrajo con la firma First Ivestment Spa, de la cual es el único administrador. Pero esto no funcionó y esto ha demostrado que los negocios del empresario no son tan boyantes como aparenta en su perfil de Instagram.

Yates, villas y acciones en el club de golf de Bolonia Castenaso Casalunga son algunos de los bienes que Gianluca ha perdido, según publica Quotidiano Nazionale.

Buddies..í ½í¸‰ @luisfonsi #gvlifestyle Una publicación compartida de Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) el 8 de Ago de 2017 a la(s) 9:38 PDT

Thanks my friend...í ½í¹ @f.b.n1 #gvlifestyle #hermes Una publicación compartida de Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) el 5 de Ago de 2017 a la(s) 6:19 PDT

Visiting my friends...both great souls í ½í¹ @cristiano @marcelotwelve #gvlifestyle Una publicación compartida de Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) el 6 de Mar de 2017 a la(s) 2:06 PST

La bicicleta...í ½í¸‚ @shakira @carlosvives @jogiorgiajo #labicicleta #shakira #carlosvives #gvlifestyle Una publicación compartida de Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) el 29 de Ene de 2017 a la(s) 7:21 PST