Luis Brandoni: “A los 77, de lo único que ando escaso es de tiempo”

Gallero y jefe de una banda de piratas del asfalto. Luis Brandoni se pone ese traje de malvado en Un gallo para Esculapio, el último penal del año que tiene Underground para ingresar en la riña del rating, el próximo miércoles 16 en el prime time de Telefe (un día antes debuta en TNT).

—¿Qué te sedujo de “Un gallo para Esculapio”?

—Me interesó el tema, un submundo fuera de la ley, y protagonizar una serie corta, de diez capítulos… ya tira no me la banco. Es, creo, mi despedida de la televisión.

—¿Por qué?

—A mis 77 años de lo único que ando escaso es de tiempo, y lo quiero para mí. Y la televisión no te lo permite.

—¿Te costó hacer la serie?

—Muchísimo. Disfruté del oficio, pero muchísimas veces filmamos de noche, lo padecí. Volver a las siete de la mañana a mi casa no es conveniente.

Las riñas de gallos aparecerán en las escenas dirigidas por Bruno Stagnaro. Al ser ilegales en el país, menos en Santiago del Estero, utilizaron muñecos y efectos especiales para retratar las feroces batallas de los animales. “Jamás iría a ver una pelea. Una vez, en un baldío de Tigre, vi como dos gallos se batían a duelo y nunca vi nada más violento que eso”, dice el intérprete de Esperando la carroza, y da su mirada sobre las carreras de galgos: “En sí mismas no me parecen algo criticable. Sí lo es el sometimiento que tienen”.

Tiempos modernos, a Brandoni no le sorprendió que saquen de un plumazo a Fanny, la fan. “Se levantó un programa de televisión, como pasó toda la vida. El rating manda y la empresa nueva de Telefe (Viacom) decidió sacarlo. Se hizo humo de eso, creo que en el fondo se quiere culpar al Gobierno. No jodamos más”.

—¿Por qué decís que es una cuestión política?

—Los protagonistas no dijeron nada, ¿sabés por qué? Porque les pagaron el contrato y siguen grabando. A Guillermo (Francella) y a mí nos levantaron un programa (Durmiendo con mi jefe), ¿y? Los Marziano se levantó también. Argentores sacó un comunicado diciendo que el Estado se tenía que ocupar de esto. No es serio.

—Durante el kirchnerismo dijiste que había listas blancas de artistas que eran beneficiados, ¿hay listas blancas con Cambiemos?

—Algunos dicen que hay listas negras. Esto es un despropósito. ¿Listas blancas? No. Hay muchos actores que no son kirchneristas que no han trabajado durante el kirchnerismo y ahora tampoco. Hay que mirar las carteleras de los teatros oficiales, San Martín y Cervantes, y fijarse qué actores están trabajando. El peronismo que no aprendió a perder, pero ya va a aprender a perder. Vayan a Radio Nacional y TV Pública y vean las caras de los que trabajan. Es una patraña, tendrían que tener un poquito de discreción mis colegas y guardar un respetuoso silencio por un tiempo.

—Sos el presidente de Inter Artis, ¿en qué estado está el escándalo con Sagai?

—La Cámara Civil se pronunció en el sentido de que tanto Sagai como Inter Artis tenemos el derecho de cobrar los derechos de intérpretes. No sé si Sagai presentará alguna apelación. Nosotros no nos conformamos con el intento de dañar a Sagai, todo lo contrario, yo cuando fui diputado hice un proyecto de ley de intérprete que no prosperó porque curiosamente el bloque peronista había hablado con Clarín y no le interesaba, entonces no vio la luz. Sagai, a través de un segundo decreto que firmó la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, decidió no pagarles más a los actores del exterior, con lo cual las entidades del exterior no les quieren pagar a los actores argentinos. Me parece bien que siga existiendo Sagai.

—¿Y dónde crees que fue el dinero que no giraron a las entidades extranjeras?

—Eso preguntalo en Sagai.

“Yo hago cabotaje”

Luis Brandoni dirige Justo en lo mejor de tu vida, espectáculo que no logró buena taquilla en el Picadilly y desde esta semana se mudó a la sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza. “Durante dos o tres años el Picadilly estuvo tapado por la obra del San Martín, algo cruel del Gobierno de la Ciudad. Creo que este cambio puede ser auspicioso”, dice el actor.

—¿Vas a filmar con Duprat y Francella?

—Sí. Gastón hará su película por separado de Cohn y me doy el gusto de volver a trabajar con Guillermo (Francella). La película se va a llamar Mi obra maestra, que empezamos a filmar la ultima semana de agosto.

—¿De qué trata?

—Es una comedia sobre un artista que tiene una galería de arte y un pintor que está en el declive de su carrera y es el personaje que me toca a mí.

—El año que viene se cumplen 25 años de Mi cuñado, ¿qué relación quedó con Darín?

—¡Por qué me lo haces acordar! (Se ríe). Con Ricardo no fuimos amigos pero fuimos muy buenos compañeros de trabajo y se notaba en pantalla. Hace mucho que no veo a Ricardo, él va andando por el mundo, yo sigo haciendo cabotaje.