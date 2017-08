"Que la gente no se fanatice en una elección no quiere decir que tiene desinterés"

El Gobernador no considera que exista apatía en estas PASO. Confesó que "no creo que haya reforma de la Constitución".

El gobernador Alfredo Cornejo llegó minutos después de las 10.30 a la escuela Lemos, de Godoy Cruz, para emitir su voto. Antes de hacerlo aseguró que autoridades judiciales a cargo de los comicios destacaron que "Mendoza es un ejemplo porque las escuelas se abrieron en tiempo y forma".

"Estamos conformes, en la mayoría de las escuelas se comenzó a tiempo. Es una muy buena noticia", agregó. Aunque, confesó que en algunas establecimientos la demora fue de 45 minutos.

Por otra parte se refirió al presunto desinterés de la población por estas PASO. Algo molesto, sentenció que "siempre se dice lo mismo pero hay que ver la secuencia histórica. Generalmente vota entre el 70% y 80% de la población, una participación muy buena".

"Que la gente no se fanatice en una lección no quiere decir que tiene desinterés", señaló Cornejo. "Lo que se llama apatía es antifanatismo, lo que me parece bueno", sostuvo.

También definió a las PASO como "señales". En este sentido manifestó que "no es una encuesta, es una muestra determinada. Los resultados electores hay que saber leerlos. El pueblo da una opinión que hay que saber interpretar".

También pidió analizar si las PASO son útiles o no, pero sin ser extremistas. "Ir de un lugar del péndulo al otro no nos hace bien, hay que buscar un equilibrio", dijo.

En este sentido Cornejo se refirió a que el voto no es obligatorio en algunos países, como Estados Unidos, donde la participación en las últimas décadas "ha rondado entre el 30% y 40%".

"Cuando no es obligatorio, votan los sectores más acomodados del punto de vista económico, los más educados. No es representativo del total de la población", ejemplificó.

"En los que son obligatorios hay de todo, con sanciones severas o menores, como es el caso de Argentina", añadió el Gobernador, quien propuso un cambio: "Una opción es que en las PASO no sean obligatorias y las elecciones generales sí".

Si bien aseguró que todos los regímenes electorales tienen defectos, destacó que las PASO "tuvieron un mérito de eliminar a los punteros". Además resaltó que en la provincia los dos principales frentes (Cambiemos y Somos Mendoza) utilizan el mecanismo para dirimir sus internas.

Comparó estas PASO con las de hace dos años y dijo que "esta campaña es mucho más limpia. Hay hechos menores en comparación con 2015".

Por otra parte, indicó que "no creo que haya reforma de la Constitución". Y confesó que el viernes se comunicó telefónicamente con el presidente Mauricio Macri y se desearon suerte mutuamente.

Sobre las cábalas, anticipó que "hoy no hay fútbol, hay siesta". Y le pidió a los mendocinos que "concurran a votar poque no sólo es un derecho, también es un deber cívico".