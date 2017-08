El dato del comienzo de las PASO: muy poca gente en las escuelas

Las elecciones primarias comenzaron a desarrollarse con normalidad en Mendoza aunque el dato llamativo es la escasa cantidad de votantes que se acercaron a las escuelas para votar.

"Todo está muy tranquilo", aseguró un presidente de mesa de la escuela María Auxiliadora, quien indicó que una hora después del comienzo de las PASO, sólo siete personas se habían acercado a sufragar.

En la escuela Lemos, de Godoy Cruz, la apertura de las elecciones se produjo a las 8.30. Allí el panorama es similar al de otros colegios, donde la falta de votantes es llamativa.

"El día acompaña, va a ser un día lindo, esperemos que haya mucha participación", afirmó la precandidata a diputada nacional por el FIT, Noelia Barbeito.

El frío de la mañana tampoco invita a salir rumbo a las escuelas para votar, por eso se estima que el mayor caudal de votantes se producirá cerca del mediodía.

El desinterés por estas elecciones es una de las grandes preocupaciones. Por eso las autoridades recordaron que el voto es obligatorio. "Por lo tanto, como lo establece el Código de Justicia Nacional Electoral, la persona que no pueda votar va a tener que justificar su inasistencia. En caso contrario, se aplicará una multa de $50 a $500 y una inhabilitación para ocupar cargo público por tres años. No va a poder ser contratado con el Estado aquel que no justifique su inasistencia al momento de votar”, señaló el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Dalmiro Garay.