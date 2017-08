Francisco pidió resistir las "tentaciones de las ideologías"

El Papa, además, aseveró que "cuando no nos aferramos a la palabra del Señor, pero consultamos horóscopos y adivinos".

"Cuando no nos aferramos a la palabra del Señor, pero consultamos horóscopos y adivinos, uno empieza a tocar fondo", aseveró este domingo el Pontífice al recitar el Ángelus tradicional en el Vaticano.



"Que la Virgen María nos ayude a persistir firmemente en la fe para soportar las tormentas de la vida, para permanecer en el barco de la Iglesia evitando la tentación de ir en los barcos fascinantes pero inseguros de las ideologías, modas y consignas", pidió Jorge Bergoglio en su mensaje desde el Palacio Apostólico, de cara a miles de fieles que lo siguieron en la Plaza San Pedro.



"La fe, en suma, no es una escapatoria a los problemas de la vida, si no que sostiene en el camino y le da un sentido", planteó Francisco.