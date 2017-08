Jorge Lanata habló por primera vez en profundidad sobre el reciente descubrimiento que encontró en su vida al enterarse que es adoptado y recordó la sensación que tuvo al enterarse.

“Lo que es raro es que todos sabían y yo no, eso sí me jode”, comentó el periodista que tuvo la noticia de parte de su ex mujer, Sara Stewart Brown, luego de que ella le comentara que se había enterado por una prima de él, que había escuchado hablar a su padre sobre la adopción cuando era niña.

“Mis primos, mis tíos, todos sabían. Pero la realidad es que pasó en una época en donde ocultar cosas dentro de la familia era relativamente normal”, agregó.

“Mi tía me confirmó que era adoptado. Nunca sospeché”, dijo Lanata y explicó cómo esa noticia lo llevó a escribir su último libro. “Cuando empiezo a escribir algo necesito arrancar con algún hecho relevante y cierto, y a mí lo más importante que me pasó el año pasado fue eso”.

Jorge le comentó a Mirtha que prefirió no profundizar la investigación porque para él la historia de su vida ya no cambiaría. “No quise investigar nada, a esta altura… ¿para qué?. ¿Saber de donde vengo? Ya no vengo, soy. ¿Qué me cambiaría?”, explicó.

El periodista también habló sobre su infancia con sus padres adoptivos y detalló la relación que tenía con su madre, que sufría una fuerte enfermedad, y con su padre, a quien recordó como una persona de pocas palabras y un carácter firme.

“A mí me adoptan y caigo en una casa en donde la madre se enferma y no habla por 40 años”, dijo Jorge que recordó que siempre tuvo mucho cariño por su madre a pesar de no poder intercambiar palabras con ella.