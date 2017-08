Bal: “Desde que me separé de Laura no estuve con otra mujer”

En diálogo con el ciclo radial Falta de respeto, Federico Bal se refirió a la foto que lo muestra junto a Laura Fernández saliendo del departamento de ella, y que originó rumores de reconciliación.

“Somos compañeros, ex novios, amigos, pero no estamos de novios. Sobre la foto, obvio que voy a la casa de ella a tomar algo, es mi ex novia, somos compañeros de trabajo, estamos todo el día juntos”, dijo el actor entrevistado por Fernando Prensa.

“Todavía el tiempo tiene que sanar algunas cosas”, indicó, a la vez que remarcó que se “calienta” bailando con Laurita. “Me encanta bailar con ella. Tiene un cuerpo hermoso, una cara divina y una actitud, que es lo más importante, que te vuelve loco. Ella me encanta”, expresó.

Al preguntarle si seguía intentando reconquistarla, Fede dijo: “Ya dejo que el tiempo se ocupe, pero sí todos los días me ocupo de que ella sepa que yo estoy acá, con ganas de volver con ella. Cuido los detalles, me equivoqué y que tengo ganas de volverlo a intentar”.

Luego, cuando le preguntaron si es verdad que hace más de dos meses que no tiene sexo, el actor explicó: “Es verdad. Desde que me separé de Laura no estuve con otra mujer. Por un lado no tengo ganas, quiero estar tranquilo y hacer las cosas bien ella, y por el otro, ¿con quién voy a estar? No tengo ganas de que nadie me saque una foto. No le mando mensaje a nadie, no suena mi teléfono porque dejé de contestar hace meses. No me sentiría bien si estuviera con otra persona”, sentenció.

“Estoy muy enganchado con Laura, la amo mucho”, manifestó.

Por otro lado, Fede evitó referirse al supuesto noviazgo de Barbie Vélez y Lucas Rodríguez, hijo de Fabián Rodríguez, ex marido de Nazarena Vélez. “De ese tema no voy a hablar. Ojalá (Barbie) encuentre el amor y la calma con quien ella quiera”, dijo.

Por último, consultado sobre si alguna vez un caballero “se le tiró un lance”, el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal dijo: “Mil veces, y me siento halagado, pero por el momento no. Me gusta demasiado la mujer. Hoy te puedo decir que no, aunque no descarto porque esta vida es tan rara, pero por el momento no”, y aclaró: “Nunca me ofrecieron nada a cambio, y tampoco lo haría”.