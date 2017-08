Triunfo de Marista ante CPBM y los resultados de la fecha

Por la décimo tercera fecha del Top 8, los Curas vencieron a CPBM como visitantes por 47 a 31. Así continuará disputando los primeros lugares de la tabla.

En el inicio, el encuentro fue parejo, ninguno sacaba diferencia sobre el rival, ambos intentaban manejar la pelota y ser fuertes en defensa.

El "Chesco" García abría el marcador con un penal, pero sobre los diez minutos, y luego de una buena jugada colectiva, Federico Pincolini marcaba el primer try del encuentro y Maxi Filizzola convertía a los palos para sacar ventaja en el partido.

En sus backs, Marista tenía dinámica en el manejo de la pelota, y fortaleza en sus forwards, así poco poco, construía su superioridad, mientras que el conjunto de Chacras ponía fuerza, actitud y aportaba juego también.

Así fue que Julián López, hoy full back, perforó la defensa de los Curas desde atrás y llegó anotando al ingoal, García se encargaba de convertir a los palos.

La reacción de Marista fue apostar por el juego que construía, y así Renzo Cornejo llegaba al try y Maxi Filizzola hacía que valiera siete puntos. Luego, dos penales de García hacían pasar momentáneamente a CPBM al frente del score, pero Martín Chávez anotó un try y Filizzola convirtió, otra vez, Marista era contundente, y lo plasmaba en el resultado.

De nuevo García acercaba los números con un penal, dejando el marcador 19 a 21 para la visita.

Ni bien comenzado el segundo tiempo CPBM reaccionaba, y Juan González llegaba al try con posterior conversión de Giuliano Caprioli, que reemplazó como pateador a Chesco García, lesionado al final del primer tiempo.

Sin embargo, Marista reaccionó de nuevo con un try de maul, luego de un line, para sellar el resultado, con un kick que superó a toda la defensa local, Francisco Diez recibió su propio lanzamiento en el in goal haciendo el try y Filizzola convirtiendo.

Mauro Fernández y Federico Pincolini con un try cada uno y con la conversión de Filizzola en ambos, Marista ya sentenciaba el encuentro. Branco Gutierrez y su try para CPBM, sobre el final, dejó el score 47 a 31para el equipo de la Carrodilla.

En otros resultados de la tarde, Mendoza superó a Liceo 25 a 16 y Banco sorprendió a Los Tordos con un 23 a 20.