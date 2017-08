Para evitar colas: cómo justificar por Internet la no emisión del voto

Aquellos ciudadanos que no vayan a votar este domingo en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) podrán justificar su no emisión de voto a través de internet y evitar así las largas filas en las comisarías.



Los argentinos que residen en el exterior también podrán hacer este trámite on line y así evitar ir a un consulado o la embajada.



A través de la página https://infractores.padron.gov.ar se podrá justificar las siguientes razones por las que no se votó:



- Distancia mayor a 500 km del lugar de votación o encontrarse fuera de la Argentina.



- Enfermedad



- Fuerza mayor (inundación - terremoto)



- Denuncia de fallecimiento



- Funciones electorales



Al ingresar al portal, hay que ingresar el motivo por el cual no se votó y la documentación que lo acredite. Puede ser un pasaporte sellado, un certificado médico, etc. Si el motivo es la distancia de más de 500 kilómetros, el interesado deberá ir a una comisaría a pedir un certificado que acredite la distancia del lugar de votación.



A las 48 horas del trámite, la Cámara Nacional Electoral enviará al correo electrónico la constancia del trámite.