Suar le respondió a Araceli González: “Lo que dijo es falso”

Tras las durísimas declaraciones de Araceli González en Intrusos, llegó la respuesta de Adrián Suar. El Gerente de programación de El Trece, aseguró que lo que dijo su ex, y madre de su hijo, “es falso”.

“Suar nos dijo que no íbamos a trabajar. Si quieren saber la verdad, esta es la verdad. Él llamó por teléfono a mi casa diciendo que ni él (Fabián Mazzei) ni yo íbamos a trabajar más en Pol-ka porque éramos pareja”, aseguró Araceli en diálogo con Jorge Rial en Intrusos, luego de expresar su enojo porque su ex, y padre de su hijo, dijo en una entrevista que con ella “no hay vínculo” mientras que con Griselda Siciliani, a pesar de estar separados, “eran familia”.

Tras las declaraciones de la actriz, consultado por el tema, Suar expresó: “No, es falso”.

“Ara trabajó en los últimos años en Pol-Ka y le fue muy bien”, agregó ante las cámaras de Intrusos a la salida del Teatro Nacional, donde realiza “Un rato con él”.

Recordemos que en 2006 y 2007, Araceli realizó participaciones en Mujeres asesinas, en 2014 protagonizó Guapas y en 2016 Los ricos no piden permiso, todas producciones de Pol-ka.

Luego, entrevistado por Jonatan Viale en el ciclo radial Viale 910, el productor volvió a referirse al conflicto con Araceli.

“Generalmente, yo nunca me metí en este tipo de charlas porque, primero, me da vergüenza y después porque tengo un hijo”, aseguró el protagonista de El fútbol o yo.

“La vida tiene esas cosas. Yo soy un ser humano que ha vivido muchas cosas. ¿Viste la canción ‘A mi me pasa lo mismo que a usted’? Yo formo parte de esas personas que vivieron, sufrieron, lloraron e hicieron sufrir. Soy una persona y así son los vínculos. Pero los vínculos para mí siempre fueron de puertas para adentro”, agregó, y remarcó: “Lo mediático no es lo mío porque no me gusta. Podría decir muchas cosas, pero guardo un cariño enorme por Ara”.

Intentando alejarse del conflicto, manifestó: “Obvio que me jode, pero también entiendo. Estoy grande, estoy curtido. No me ha pasado mucho en 25, 27 años. Así que la saqué relativamente barata. Pero lo único que puedo decir es que tengo un cariño muy grande por una historia que fue, que terminó, y que pasaron 12 años desde que terminó. No tengo más que un recuerdo divino y el hijo hermoso que nos dimos los dos, eso es lo más lindo que tenemos”, enfatizó.

Al preguntarle “¿si terminó hace 12 años, por qué explotó ahora?”, Suar dijo: “No sé, te juro que no sé”.

“Si ustedes ven en los tapes de toda mi vida, nunca jamás he hablado mal de ella. Nunca, y además, no lo siento así. Nunca, nunca, nunca”, concluyó Adrián Suar.