"Lo importante es saber dónde está Maldonado"

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, consideró este sábado que "no es tanto la carátula lo que importa sino saber dónde está Santiago" (Maldonado) en referencia a la figura con la que se investiga la desaparición del joven que fue visto por última vez en un operativo de desalojo de una comunidad mapuche, realizado por la Gendarmería Nacional en la provincia de Chubut.

La funcionaria insistió en decir "a la sociedad que el único objetivo es encontrarlo y saber dónde está".

Las declaraciones de la ministra se produjeron luego de la multitudinaria concentración que se realizó ayer en Plaza de Mayo en reclamo de la aparición con vida del joven, la que se reprodujo en las diferentes juridicciones del país.

"En estos casos no es tanto la carátula sino decir donde está Santiago, y para eso hay que abrirse y ayudarnos. Si la carátula es desaparición forzosa y la hipótesis de su familia, de los hermanos, y de los organismos de derechos humanos, es que Gendarmería se lo llevó y no hay ni un testimonio, ni una persona que lo diga en el expediente, entonces, evidentemente lo que decimos es: '¿Acá se quiere ayudar o se quiere imponer un criterio?".

Y aclaró: "No lo digo por la familia, me imagino que los padres estarán totalmente preocupados. Nosotros estamos para buscar a Santiago. Ahora, si lo que se dice es: - No lo pueden buscar porque el Estado es parte del problema y no de la solución, es complicado, porque no tenemos por dónde arrancar".

Bullrich explicó que "las búsquedas tienen un protocolo", y que cuando los medios difundieron un video atribuyendo la identidad de otro joven a Santiago, desde el Ministerio "ya" sabían que "no era él porque los peritajes daban negativos, pero necesitábamos que la familia lo diga, y bueno, después las imágenes seguían dando vuelta y parecía que se llevaban la investigación a algo donde no está".

También afirmó en Radio Mitre que la Gendarmería fue "investigada de pies a cabeza y todo dio negativo", tras detallar que se investigaron "los autos, se hicieron todos los allanamientos a los cuarteles, y se investigaron las camionetas con perros especiales".

Consultada en particular sobre los restos de pelo y la soga que habrían sido hallados, respondió: "En un camión que estuvo en el lugar, había un pelo y una soga, pero justamente necesitamos para investigar eso... -que además, pelos y sogas, en los camiones de Gendarmería..., hay de todo-, pero si hay un indicio, y si se quiere saber..., para eso necesitamos el ADN de algún familiar".

Agregó que ese ADN es "necesario para saber cómo comparar este pelo en un laboratorio con algo que tenga la familia" para "saber si es o no es".

"Desde nuestro punto de vista, cada vez que una persona en la Argentina desaparece, que pasa mucho, nosotros tenemos el sistema de búsqueda de personas, tenemos el protocolo. Nos acercamos a las personas con las que se veía, se investigan todos los contactos, con quién estuvo, el domicilio, pero hasta ahora ha sido una investigación muy difícil y todavía no hemos podido entrar al lugar donde la misma comunidad del RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) dice que estuvo".

"Tenemos tan poca información que es una búsqueda de persona, la más difícil que hemos tenido porque no hemos tenido el lugar donde vive, no sabemos quiénes podían ser las personas que estaban cerca, etc", indicó la funcionaria.

Sobre el final de la entrevista, el periodista le consultó por la búsqueda de Julio López -desaparecido luego de declarar en el juicio contra el represor Miguel Etchecolatz en el 2006-: "Estuve cuatro veces con el juez (Arnaldo Corazza) que investiga el caso y pusimos un grupo de la Policía Federal para ayudarlo y acompañarlo en el trabajo que está haciendo, así que sí, lo seguimos buscando", sintetizó la ministra.