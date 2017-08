Filtran video de un conocido DT colombiano golpeando a su hija

Jorge Luis Pinto, el reconocido entrenador colombiano que actualmente dirige a la selección de Honduras, se vio involucrado en un grave conflicto familiar.

El ex DT de las selecciones de Colombia y Costa Rica apareció en un video agrediendo a su hija Verónica, quien había tomado un cuchillo con la intención de atacar a su ex marido, Andrés Villamizar.

Justamente su ex pareja fue quien grababa todo con su celular, avalado por la policía que se encontraba en el lugar.

El video corresponde al 10 de abril de este año, pero fue la revista digital Semana la encargada de divulgar las imágenes en los últimos días con la intención de esclarecer el escándalo familiar que transitaba la ex pareja.

"Aprende a respetar", se escuchó en la grabación, mientras Pinto golpeaba a su hija. "Todo ocurrió el mismo día que ella llamó a mi oficina a decir que iba a hacerle daño al niño", declaró el congresista colombiano Andrés Villamizar.

"Llegó un miembro de su familia (su padre Jorge Luis Pinto), ella me está agrediendo y yo estoy acompañado de la Policía de Infancia y Adolescencia, y en algún momento la misma Policía me sugiere que filme lo que está sucediendo", detalló el ex esposo de Verónica.

"Ella se molesta mucho, toma un cuchillo y trata de agredirme. Sin embargo, la Policía le quita el cuchillo y esta persona (por Pinto) la golpea severamente", sentenció.

El representante de la Cámara por el partido liberal, argumentó que él y su hijo de nueve meses sufrieron ataques por parte de ella.

El hombre, de 43 años, explicó que por temor a lo que pudiera suceder con el niño, puso el caso "en manos de la Policía de Infancia y Adolescencia", lo que terminó por enfurecer aun más a la hija de Pinto.

"Yo nunca la agredí, nunca la toqué con mi fuerza, ¡jamás!", aseguró.

El video:

