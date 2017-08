"No pienso en mi retiro", reconoció Rodrigo Mora

El delantero uruguayo de River Plate, Rodrigo Mora, afirmó hoy que no piensa en el "retiro", mientras se recupera de una intervención quirúrgica por una necrosis en la cabeza del fémur izquierdo, que le llevará entre seis y ocho meses de rehabilitación.

"No pienso en el retiro. La recuperación es lenta porque me hicieron un agujero en la cabeza del fémur, no puedo pisar por 45 días aunque me recuperaré y volveré a jugar", contó el punta.

"Me llena de orgullo que (el DT Marcelo) Gallardo me deje en la lista de la Copa Libertadores", valoró el ex Universidad de Chile.

Mora, de 29 años, se mostró positivo en este contexto y avisó: "En lo único que pienso es que pasé muchos momentos difíciles en mi vida y ahora Dios me puso a prueba nuevamente. Les quiero agradecer a todos los que me apoyan".

"Los jugadores de Boca y varios hinchas me apoyaron en este momento y la verdad es que me da fuerzas para salir adelante", detalló en una nota con Fox Sports.

Asimismo, el delantero contó que está "bien" anímicamente porque mucha gente lo hace sentir así y reiteró que "sólo" piensa en volver a las canchas.

Por otro lado, cuando se le consultó sobre cómo ve a sus compañeros en lo futbolístico, aseguró que el equipo está "muy bien".

Mora tendrá entre seis y ocho meses de recuperación y al regresar competirá por el puesto con Lucas Alario e Ignacio Scocco.