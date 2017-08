Mónica Farro: “El actual gobierno quiere matar la clase media”

Mónica Farro opinó sobre la actualidad política en el país, criticó duramente a Mauricio Macri y reivindicó el gobierno de la expresidenta. “Antes se vivía mejor”, aseguró.

“Desde que yo llegué a ahora, cambió todo muchísimo. Antes llenabas el carro del super con 150 pesos y hoy lo llenás con 5 mil, y fijate si comprás carne, pollo y alguna otra cosa más”, arrancó indignada en diálogo con Fernando Prensa en el ciclo radial “Falta de respeto”.

“Las cosas se encarecen en éste gobierno (de Macri), que no sé por qué nos dieron un cachetazo a todos. Es como que quieren matar la clase media. Es decir, o sos alta o sos pobre, a la media se la están llevando al carajo, no existe”, agregó la infartante vedette.

Aunque se mostró crítica con el actual gobierno, la bomba uruguaya remarcó que “soy residente y tengo mi documento (argentino) hasta el 2030. O sea, no me voy a ir de acá hasta el 2030 si tengo ganas”. Y señaló que no se va de la Argentina “porque estoy feliz de estar acá”.

Luego, señaló que en el gobierno de la expresidenta “todos vivíamos mejor”. “Ahora, ¿se robaron todo? Y bueno, qué se yo, ¿que mierda me importa?“, tiró, y arremetió contra el gobierno de Macri: “En este gobierno nos están haciendo pagar todo lo que deben los gobiernos anteriores de una forma brusca. Por eso, el sueldo que ganes, por más que sea bueno, te alcanza hasta ahí”.

En otro orden de ideas, consultada sobre si le gustaría volver al Bailando, dijo: “A mí me encantaría, no tengo problema”, a la vez que recordó: “Desde que yo denuncié a alguien ahí adentro, me bajaron una cortina muy grande. Con todo lo que está pasando hoy con el #NiUnaMenos, creo que la sociedad debería un poco a los golpeadores. Porque ahí adentro (Ideas del Sur) saben, no es que yo lo conté. Todos los que me vieron durante esos cuatro años, me vieron demacrada de un año al otro, con mirada triste, con moretones, nerviosa, me pasaron muchas cosas”.

“No lo denuncié en la policía porque me amenazaban. Su entorno me contenía pero nunca me dijeron que haga la denuncia. Y una vez que lo denuncié (públicamente) me empezaron a amenazar”, agregó, y aseguró: “El padre cagó a trompadas a la mujer, mi ex me cagó a trompadas a mí y a la ex novia. Es decir, hay una anterioridad”.

Recordemos que en 2012, Farro denunció en un programa de televisión que Jorge “El Negrito” Luengo, productor de Ideas del sur e hijo del legendario fotógrafo de la productora, había ejercido violencia de género sobre ella durante los cuatro años que estuvieron juntos. El productor desmintió rotundamente el hecho.

Indignada, Farro cuestionó a la producción de Showmatch por seguir manteniendo en sus filas a su ex. “¿Cómo éste programa, que defiende tanto a la mujer golpeada, sigue manteniendo gente acusada de violencia de género y te borran a vos y no te siguen dando trabajo?”, planteó, a la vez que remarcó que “Marcelo Tinelli sabe todo”.

“Gracias a Dios es todo parte de mi pasado. Lo único que lamento es haberme perdido estos años maravilloso del Bailando, porque ahora me cago en que esté ‘esa persona’ ahí. Ahora puedo disfrutar porque tengo la mente sana”, concluyó Farro.