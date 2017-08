¡Soñado! Belén Casetta terminó undécima y batió un nuevo récord

La marplatense Belén Casetta finalizó hoy en la undécima posición la final de los 3000 metros con obstáculos que se desarrolla en Londres, y además rompió por segunda ocasión en dos días el récord sudamericano que está en su poder.

Casetta, de 22 años, marcó un tiempo de 9 minutos 25 segundos 99 centésimas, en la prueba que tuvo como ganadora a la estadounidense Emma Coburn.

En pista, la marplatense superó a la australiana Genevieve Lacaze, y a la canadiense Geneviéve Lalonde, tras pasar en el último lugar la primera vuelta.

"Corrí al límite las últimas dos o tres vueltas. Me enfocaba viendo a la australiana para seguir, porque si me hubiera quedado sola no llegaba", reconoció Casetta en declaraciones realizadas a la señal de TyC Sports.

Y agregó: "Arrancamos hace un año más o menos. Después de la gira de Estados Unidos agarré confianza. Me fui a la altura para preparar el sudamericano y volví acá para preparar este torneo".

Casetta no sólo estableció nuevos récords, sino que también se anotó en la historia del atletismo argentino. Por ejemplo se transformó en la primera atleta de pista que llega a una final mundialista; es la primera argentina que ostenta el récord sudamericano en 3000 metros con obstáculos, prueba dominada por las brasileñas, y se convirtió en la séptima atleta en llegar a una final tras superar las clasificaciones.