Alta vanguardia en la final del Semillero MFW

Un nuevo año y Mendoza se continúa posicionando como uno de los centros emergentes de diseño más importantes de Argentina. Esta vez, la última edición del exitoso concurso “Semillero MFW” fue un claro ejemplo de cómo la provincia, crece día a día en apoyar el lanzamiento de jóvenes y talentosos diseñadores.

Presentado en Espacio Le Parc, siete fueron los finalistas que competieron por obtener el primer premio de este concurso. Este año, la propuesta impulsada desde Mendoza Plaza Shopping –creador del concurso-, buscó unir la moda y la música bajo una misma “fusión estética”.

Mariana Päraway y un show íntimo en Le Parc.

Así, la cantante Mariana Päraway fue la encargada de comunicar los outfits diseñado por estos jóvenes y audaces creadores vistiendo cada prenda en el marco de una exclusiva e intimista performace en vivo y en un evento que reunió tanto a participantes como jurado e invitados especiales.

Diseño de alta vanguardia

Quince fueron las propuestas que este año se presentaron a la nueva edición del Semillero, mientras que solo siete lograron superar las etapas requeridas por el concurso.

Laura y Emilia Ávila de “ALFIA”; Daniela Ferri “SINE QUA NON”; Noe Sánchez; Valen Battistelli, María Paz Di Pietro y Solana Galán de Malta “Triuma”; Ciro Remy, María Flores y Luana Magallanes por “Falca”; Emilia Fioquetta “FRESA” y Lupe Loggia con “LOGGIA”, fueron los nombres de los finalistas que se sumaron a la propuesta de vestir a Päraway mientras la cantante recorría sus temas musicales ante el público; cada uno de ellos, con singularidades propias que identificaron sus estilos absolutamente vanguardistas.

"Sine Qua Non" fue quien resultó ganador del concurso. Bajo el nombre de "Sirena", Daniela Ferri, la joven diseñadora tras la marca ganadora, comentó en exclusiva a Mujeres de ElSol.com.ar la esencia desde dónde dio vida a su creación.

"Sirena", el diseño ganador de la nueva edición del concurso Semillero MFW.

"Para diseñar el outfit me inspiré esencialmente en la música de Mariana Päraway. Mi primer instinto fue darme el espacio de disfrutar su arte, que de hecho, era lo que me conquistaba de esta propuesta...el diseñar partiendo del disfrute. El mayor desafío fue generar un outfit que reflejara tanto su estética, con las tendencias de la temporada y mi impronta", expresó Daniela tras obtener el primer puesto.

"En el outfit ganador me permití jugar un poco con el concepto de desnudez, por eso el predominio del color nude en las piezas en coordinación con el movimiento, logrado tanto con las telas elegidas como con el estampado de la capa lateral. Esto último con fuerte influencia de lo que a mi me provocaba la canción "Sirena", que me tocó por sorteo...¡inspirada en ello terminé de cerrar todo!".

En cuanto al estilo de esta nueva promesa del diseño mendocino, la creadora de "Sine Qua Non" se autodefine: "Mi estilo tiene tres ejes fundamentales, en primer lugar la exclusividad... Sine Qua Non no saca dos prendas iguales. Otra característica es la practicidad, son prendas únicas pero muy usables y combinables. Y por último, ¡son para todas y cada una! Hacemos talles variados y reales, la idea es que no hayan barreras para que la mujer se vista a la moda".

Cada uno de los diseños finalistas fue evaluado por el jurado invitado a participar del #SemilleroMFW17

Por su parte, otro talento fue premiado en este importante concurso tras la deliberación del jurado invitado en esta edición. Ella es Guadalupe Loggia, quien bajo la marca "Loggia" obtuvo el segundo puesto en el #SemilleroMFW17.

"El outfit en principio trató de representar a nivel tipológico a Mariana para que ella estuviese cómoda con cada prenda. Luego estuvo inspirado en el tema: Verne y el faro, donde se tomaron frases que se plasmaron mediante distintos recursos como la estampa haciendo referencia a los caminos y a los ríos ( para ello se usaron formas orgánicas y colores grises y celestes ), se tomó la frase del canto en el anochecer por lo que en la parte superior se usó el color plata de la chaqueta y sus flecos mencionando a este "fluir" y su movimiento y por último, el canto en el amanecer que en el pantalón se usó color rosa haciendo alusión los colores del alba", expresó Guadalupe Loggia sobre su diseño.

El diseño de Loggia que vistió a la cantante mendocina.

Ambas marcas ganadoras serán quienes porten -con la imagen de los dos outfits ganadores-, la nueva campaña del Mendoza Fashion Week, evento que ese año se realizará los días 19 y 20 de septiembre.

Asimismo, tanto Daniela Ferri como Lupe Loggia, tendrán la posibilidad de conformar no solo el jurado del Semillero MFW 2018 sino también, lucir sus colecciones en esa destacada pasarela de moda y tendencia; momento en el cual sin duda, estas talentosas diseñadoras nos asombrarán con propuestas absolutamente vanguardistas.

Fotos: gentileza Nacho Gaffuri