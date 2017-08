Nena violada y embarazada: se reabre el debate por el protocolo de aborto

⁠⁠⁠Aunque el embarazo de la nena de 10 años que fue abusada se encuentra muy desarrollado, con casi 8 meses, se volvió a poner sobre la mesa en Mendoza el derecho de una mujer violada a solicitar la interrupción de la gestación, de acuerdo al fallo de la Corte Nacional del 2012 sobre abortos no punibles, que pide instrumentar un protocolo de actuación. Claudia Najul, ministra de Salud y candidata a senadora nacional, en medio de la veda electoral, mantiene el hermetismo sobre el caso y el eventual protocolo.

En el quinto piso de Casa de Gobierno buscan despegar este hecho de un eventual pedido para que la menor aborte, ya que estaría en riesgo su salud. De todas maneras, esta dramática situación deja en claro que desde hace cinco años la provincia no logra avanzar en la instrumentación de una guía. La ministra, de licencia sin goce de haberes hace más de 15 para dedicarse a la campaña, habló con El Sol pero prefirió no referirse al tema, aunque sí lo hará tras el acto electoral.

Uno de los motivos por los cuales no se decide avanzar es que en otras provincias donde se puso en marcha el protocolo, a tono con la disposición nacional, hubo planteos legales que complicaron la aplicación. Asimismo, Najul, con un claro perfil de género, ha dicho que no existen presiones de la Iglesia. Su antecesor, el ex ministro Rubén Giacchi, quien debió renunciar por una denuncia de su ex por violencia de género, aseguró que para el actual Gobierno "no es prioritario" adherir al Protocolo de Aborto No Punible.

"Se estudiará el fallo de la Corte Nacional, aunque se hará hincapié en la prevención, sobre todo en escuelas y centros de salud, para no tener que llegar a esta decisión. Mendoza no es una provincia abortera y no está entre nuestras prioridades adherir al Protocolo", dijo el funcionario a este diario.

También, años atrás, durante la gobernación de Celso Jaque, se produjo una negativa del mandatario que terminó con la salida de funcionarios del área de Derechos Humanos, ya que tenían a la firma del jefe del Ejecutivo el protocolo de actuación.

De acuerdo al Código Penal, en su artículo 86 y al fallo del máximo tribunal nacional "no es punible" el aborto ante una violación, por lo que la práctica no está supeditada a trámite judicial. Sólo basta la decisión de la víctima, a través de una declaración jurada o de sus representantes legales. Tras conocerse el caso de la pequeña violada y embarazada, el procurador de la Corte, Alejandro Gullé, aseguró que ve difícil la instrumentación de un aborto por el grado de desarrollo del bebé.

Además, sumó la "objeción de conciencia" que plantearía el médico que debiera realizar la intervención. Sin embargo, aludió a una eventual decisión que tome el Gobierno en cuanto al esperado protocolo de actuación para los casos de abortos no punibles, el cual, entre otros puntos, podría determinar que exista al menos un profesional en los hospitales públicos de referencia que tengan la plena convicción de llevar adelante la práctica.

El abogado de Derechos Humanos Diego Lavado hizo hincapié en la condición legal que protege a la menor, dejando en claro cómo se debe proceder ante casos de abusos sexuales.

"El embarazo de una niña por debajo de los 13 años legalmente es producto de una violación. Si está el consentimiento del progenitor, el médico debería proceder a la interrupción, de acuerdo al fallo de la Corte en el 2012, que instó a las provincias a aplicar un protocolo para los abortos no punibles", explicó el letrado.