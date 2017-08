El audio del triángulo entre Cubero, Nicole y Cosentino

Es un culebrón, con enojos, llantas y desmentidas por doquier. Sin embargo, de a poco van apareciendo algunos indicios que comienzan a echar luz sobre el triángulo amoroso que vincularía a Fabián Cubero, Nicole Neumann y Pablo Cosentino.

Así como desde revista Paparazzi aseguraron que existe una foto que está a la venta, y que demostraría el affaire entre la modelo y el marido de Daniela Urzi, Yanina Latorre hace tiempo que dice que tiene un audio en el que una de las partes implicadas reconoce la infidelidad.

“Una de las partes le cuenta a alguien que lo habían agarrado, que ahora iba a ver cómo lo solucionaba. Usó la palabra ‘coartada‘. Y hay algo peor. La parte hablaba con alguien que también andaba histeriqueando. Le dice ‘no me llames más porque estoy llegando a casa y no puedo recibir mensajes’“, reveló la panelista de LAM.

Por otra parte, en Los Ángeles de la Mañana mostraron al aire un audio privado de Cubero en el que se refiere a Cosentino: “Ya sabemos qué clase de persona es, ya me lo están comentando de infinidad de lugares, de gente que tuvo alguna vez un contacto con él y lo conocen. Igualmente, ya sabía cuál es el perfil. Estoy más fuerte que nunca por mis nenas y, obviamente, voy a salir adelante porque tengo la fortaleza para hacerlo. Estoy poniendo toda mi energía en proteger y cuidar a las nenas, principalmente, que son las que más me necesitan en este momento. Y me necesitan entero”, se lo escucha decir al futbolista.