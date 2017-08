Se juega la anteúltima fecha del Top 8

Habrá partidos muy interesantes que van a definir el futuro de varios equipos, una victoria o una derrota puede dejar a varios en la lucha de los playoffs o tener que pelear por no descender.



Mendoza y Liceo tendrán un encuentro clave para las aspiraciones de ambas escuadras, los Clavos marchan segundos en el torneo pero con un partido menos, los Conejos deben ganar para salir de los puestos de abajo, algo por demás complicado.



En Chacras de Coria, CPBM será local ante Marista, los Curas buscan un lugar en semifinales y deben sumar todo para acceder al objetivo, en tanto CPBM es el último de la tabla y su futuro parece estar escrito. Deberá pelear por no descender.



En el bajo de Luján se espera una batalla de forwards tremenda, será a todo o nada, el local marcha cuarto en el certamen y tiene un buen presente, los Azules en cambio vienen de sufrir la peor derrota de los últimos 10 años la semana pasada y deben revertir esto.

Por último, en Buena Nueva Los Tordos visita a Banco, el Azulgrana es el líder del Top 8 y llega a este encuentro con dos goleadas consecutivas a su favor, por el lado de Banco las cosas no le están saliendo como quisieran y deben ganar para mejor su imagen.

TOP 8 – Primera división (13° Fecha)

CPBM vs. Marista. Sábado 15:30

Referee: Sebastián López. Cancha: CPBM



Mendoza vs. Liceo. Sábado 15:30

Referee: Martín Pettina. Cancha: Mendoza RC.



Banco vs. Los Tordos. Sábado 15:30

Referee: Joaquín López. Cancha: Banco RC



Peumayén vs. Teqüe. Sábado 15:3

Referee: Sebastián Gijón. Cancha: Peumayén RC