Video: Vidal furiosa con Brancatelli

De visita en el programa Intratables, María Eugenia Vidal se sometió a las preguntas de los panelistas. Cuando llegó el momento del periodista de Diego Brancatelli, los modos y los cuestionamientos enfurecieron a la mandataria bonaerense, quien apuntó: "Hay una hipocresía del kirchnerismo que indigna".

En un modo singular y al que no acostumbra al menos en la TV, la líder de Cambiemos en la Provincia contestó con dureza a cada pregunta de Brancatelli, quien presentó reclamos de promesas de campaña incumplidas por el Gobierno. Además, el periodista cuestionó que la gobernadora viva en una base militar e hizo foco en la situación social actual. Esto despertó el enojo de Vidal y su contundente respuesta, punto por punto.

Molesta por las preguntas del periodista del canal América, Vidal remarcó: "Yo no soy de las que se enojan y me manejo tranquila, pero me rompo el alma y el 'quetejedi' todo el día recorriendo el Conurbano. A mí la pobreza no me la cuenta nadie. Hace 10 años que recorro las villas. Entonces, hablemos de verdad".

Fuente: La Nación