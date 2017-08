CFK pidió un "freno a Macri" y dijo que escondieron a Bullrich

La postulante a senadora nacional por el frente Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires Cristina Fernández criticó hoy a su competidor por el oficialismo Esteban Bullrich, al sindicarlo como "el candidato del presidente" Mauricio Macri "y de la gobernadora" María Eugenia Vidal.

Durante el acto de cierre de campaña en la sede de González Catán de la Universidad de La Matanza, la ex presidenta pidió el voto para ponerle "un límite, un freno" al gobierno de Cambiemos para que "entienda que este es un rumbo económico equivocado".

Cristina recordó el evento que encabezó el pasado 20 de junio en el que dijo que el gobierno había "desorganizado la vida de los argentinos" y sostuvo que "después de dos meses, aquel diagnóstico avanzó un poco más".

Además cuestionó "a la gobernadora" Vidal por "abandonar su gestión" para sostener al precandidato Bullrich, a quien "tienen que esconder y hacerlo callar la boca" y "es evidente que no era el mejor ministro de Educación de la historia, creo que está claro".

Con los precandidatos de Unidad Ciudadana a sus espaldas y con ciudadanos comunes como escoltas, la ex presidenta abandonó lo que venía siendo su nuevo estilo de campaña para lanzar una crítica a la política del gobierno nacional.

"Es como que siento que hemos retrocedido los argentinos estamos discutiendo cosas que ningún ciudadano, cualquiera fuera su ubicación, creía que debería volver a discutir", advirtió la ex mandataria.

Luego de aclarar que durante este recorrido proselitista no habló de ninguno de los candidatos, "pese a que todos me recuerdan como un rezo", la ex presidenta declaró: "No puedo dejar de mencionar al ex ministro de Educación, el candidato del presidente y de la gobernadora que elegimos, que no ha hecho bien su trabajo".

En este tramo cuestionó a Bullrich por haber planteado como logro de gestión "un pibe preso todas las semanas", frase que según la ex mandataria "muestra su verdadera matriz de pensamiento".

Para Fernández de Kirchner, el gobierno de Macri "no solamente ha desorganizado la vida de los argentinos" sino que además "hemos retrocedido los argentinos porque estamos discutiendo cosas que ningún ciudadano creía que deberíamos discutir".

"Esto que nos está pasando es producto de que el gobierno no sabe bien cuál es el país que está gobernando y quiénes son sus gobernados", completó la ex presidenta para agregar: "Debemos a través de nuestro voto ponerle un límite a todo esto y volver a reconstruir la dignidad de la ciudadanía".

Luego de señalar que esta es una elección para que el electorado tenga la "oportunidad de emitir opinión", Fernández de Kirchner dijo: "Todos sabemos cuál es el voto más directo, el que más va a entender el gobierno que es un llamado de atención y una advertencia para cambiar el rumbo".

Incluso le habló a los que fueron votantes de Cambiemos al remarcar que "al gobierno lo van a ayudar si nos ayudan a convencerlo de que cambie el rumbo económico, es clave para la Argentina". La referente de Unidad Ciudadana bregó para que "el domingo por la tarde seamos humildes y tengamos humildad y responsabilidad" porque reconoció que "algunas veces no hemos sido tan humildes como debería haber sido y eso también es importante reconocerlo".

Casi en el tramo final de su mensaje, Fernández de Kirchner sostuvo que "los votos que depositemos en esas urnas sean votos constructivos que expresan ideas y sobre todo demandas y necesidades".

"No mas bronca, ni odio, hay que meter mucha esperanza en esas urnas para volver a soñar y volver a tener futuro", enfatizó.

La apertura del acto estuvo a cargo de la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, quien también cargó contra el oficialismo al advertir que "cada vez podemos menos, cada vez hay menos familias que pueden y los sectores de la clase media ya no llegan".

"Esta es la realidad que nos han dejado en 20 meses", apuntó la anfitriona para aseverar que hay que "ponerle un freno a este abandono que han hecho del conjunto de los ciudadanos de la Provincia".