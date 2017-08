Las reglas básicas fashionistas que todo mujer debería saber

No es necesario ser una experta en moda o leer siempre las revistas que existen para poder lucir bien en toda ocasión ya que según afirman los que saben sobre imagen, es necesario tan solo saber y manejar algunos principios básicos que te podrán ayudar a combinar tus prendas efectivamente.

1. No sigas modas

Los expertos coinciden en que la ropa que más debes tener en tu placard son prendas básicas que podrás combinar con todo sin importar la época del año. Así siempre tendrás algo que ponerte. Colores como el blanco, el negro y el nude, no deben faltar nunca entre tus básicos.

2. Haz que tus prendas se ajusten a tu medida

Aunque la tendencia “oversize” impera, es importante saber que no a todas les sienta bien por lo cual es aconsejable no vestirse con uses ropa muy ajustada ni tampoco demasiado holgada. La clave es que todo lo que te pongas debe ser a tu medida.

3. Busca tu propio estilo

Hay un dicho: “De la moda, lo que te acomoda”. A partir de ello, optá por los colores, texturas y cortes que te hagan sentir más cómoda y en sintonía con tu interior, así proyectarás seguridad y sobre todo, tu personalidad más allá de las tendencias.

4. Sí a saber sobre las últimas tendencias

Más allá de vestirse según el propio estilo, es importante saber qué se usa y qué está en tendencia aun cuando no te quede bien. ¿La razón? No necesariamente podés alejarte de lo que se usa sino que adaptar algunos detalles de lo que está “in” para complementar tu outfit de prendas básicas.

5. Haz de los accesorios tus mejores aliados

Recordá que un buen accesorio como aros, un reloj o un sombrero pueden cambiar la visión de lo que estas usando.

6. Invertí en prendas de buena calidad

De nada te sirve comprar en liquidación prendas si estas no son de buena calidad, porque simplemente no durarán. Así es que si tu armario está pidiendo calidad, es mejor ser más selectiva y pensar a qué prenda darás más uso y rentabilidad.

7. No tengas miedo a experimentar

Si nunca usaste una blusa fucsia de una tela fuera de lo común, el día que no sepas qué ponerte puede ser el momento propicio para experimentar. ¡Es así como surgen las tendencias!