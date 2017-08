Dario Barassi, el desafío de ser la voz de un emoji

Este jueves 10 llegó a los cines Emoji, la película, un film de Sony Animation que se encarga de mostrar como es la vida de los estos particulares ideogramas (originarios de Japón).

La versión que llega con doblaje para Latinoamérica viene con una particularidad: la voz de Dario Barassi –que tantas risas nos sacó en televisión y teatro– como Popo, el emoji de la caquita.

Exitoina habló con Barassi y nos contó como fue el desafío de darle voz a un emoji tan particular: “El proceso fue hermoso. Cuando me llamaron y me dijeron que tenía que ser la caquita elegante, todos me dijeron que me quedaba justo el personaje”.

“Yo uso mucho ese emoji porque paso mucho tiempo en baño por la acústica y mi mujer me apura, le mando ese dibujo”, reveló el humorista y agregó: “Si bien es un personaje secundario, tiene frases como ‘Apopocalipsis, Cacastrofe‘, es muy divertido y muy elegante”.

“A la gente de Sony le pareció genial que la voz sea de un argentino y me llamaron. Yo pensé que tenía que leer pero en realidad use mucho el cuerpo, fue algo muy lúdico. Realmente se actúa”, explicó.