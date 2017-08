Araceli arremetió contra Adrián Suar y sus infidelidades

Parecía que la guerra se había calmado, pero Araceli González volvió a explotar contra Griselda Siciliani y Adrián Suar. La actriz habló con Intrusos, volvió a defender a su marido, Fabián Mazzei, y aseguró que el productor les cerró la puerta de Pol-ka porque eran pareja.

En diálogo con Jorge Rial, lejos de conciliar, Araceli disparó munición pesada al asegurar que Suar les dijo en 2007 que tanto ella como Fabián Mazzei, no trabajarían más en Pol-ka porque eran pareja.

“Suar nos dijo que no íbamos a trabajar. Si quieren saber la verdad, esta es la verdad. Él llamó por teléfono a mi casa diciendo que ni él (Mazzei) ni yo íbamos a trabajar más en Pol-ka porque éramos pareja”, aseguró Araceli.

“Esta es la verdad. Y si Suar desmiente esto, estamos en un nivel muy alto de locura. Durante 10 años, mi marido y yo estuvimos encapsulados porque no nos permitían trabajar”, agregó la actriz.

A su vez, indicó que no fue “casual” que tras sus declaraciones sobre el conflicto entre ella, Siciliani y Mazzei hayan filtrado el audio de ella quejándose por las condiciones de trabajo en esa productora.

“¿Qué va a decir Adrián sobre esto? Va a decir que es mentira. Y no es una bomba, es la verdad. Lo saben mi hijo, los cercanos, mi familia, lo saben todos”, aseguró.

González señaló que “Todo esto” empezó con el comentario de Griselda sobre su actual marido. “Ella no defendió a Adrián porque nadie lo atacó, ella atacó a mi marido gratuitamente y yo respondí a eso. Después de eso se generó el lío. Ahi fue el principio de todo esto. Cuando uno habla mal del otro es porque está en tu esencia, pobrecita se le fue la mano, lo podría haber evitado. Yo le contesté a ella lo que me parecía que correspondía”.

Y continuó contra la protagonista de Sugar: “Cuando Griselda apareció, Adrián y yo estábamos conviviendo en secreto. Habíamos decido tratar de apostar nuevamente a la pareja. Fue muy doloroso que me den la misma cachetada de nuevo”.

“Todos saben que Adrián me fue infiel varias veces, la última en enterarme era yo”, agregó.

Por último, Ara dijo: “Después de todo esto es una decisión mía no trabajar en Pol-ka porque si yo me estoy defendiendo ante una agresión y la persona que sabe como es todo, no me defiende, ya está”.