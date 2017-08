El Enargas justificó el aumento del gas en Tribunales

Este jueves, en los Tribunales Federales, se realizó la audiencia de conciliación convocada por el Poder Judicial para definir la situación de la tarifa social del gas en Mendoza. En el recinto expresaron sus posturas los integrantes de Protectora y de Enargas. En dos o tres días se dará a conocer el fallo.

Mientras continúa la discusión sobre si se aplica o no un cuadro tarifario diferencial, muchos son los que aseguran no estar en condiciones de pagar sus elevadas facturas. Enfermos terminales, desempleados, jubilados, entre otros, estuvieron en la puerta del recinto aguardando una respuesta a su problema.

Protectora y Enargas, cara a cara en una audiencia conciliatoria

En la audiencia conciliatoria, José Ramón y Mario Vadillo, de Protectora -ambos compiten en la lista del Partido Intransigente en las PASO de este domingo- exigieron a la Justicia el cumplimiento de la medida de la jueza federal Olga Pura Arrabal que obliga a Enargas a presentar un cuadro diferencial para la provincia.

La normativa establecía que antes del 27 de julio de 2016 se debían aplicar tarifas en Mendoza similares a las de La Pampa. Sin embargo, eso no se cumplió y los resultados están a la vista: facturas imposibles de pagar en zonas con mucho frío y amplitud térmica.

Si bien el fallo se dará a conocer en unos días, Ramón se mostró optimista: “Los jueces escucharon con mucha atención nuestros argumentos y creemos que el doctor Nasif y Fourcade, responsables de otrogar el fallo, se inclinarán para el lado de la sociedad”.

Ramón y Vadillo, de Protectora

“El Gobierno Nacional insite en que aquellos que no pueden pagar soliciten una tarifa social y es algo muy difícil de justificar, porque acá los damnificados no son secotres vulnerables de la sociedad sino personas comunes que trabajan todos los días y no pueden hacer frente a esos montos”, agregó.

Desde Protectora confían que la resolución que se dictamine esté alineada a los intereses del pueblo de Mendoza y no a favor de Enargas. “No se puede seguir esperando más tiempo. Los perjudicados son trabajadores de La Paz, San Carlos, Tupungato, Maipú. La cantidad de denuncias se multiplica día a día. Confío en que los jueces apliquen el sentido común”, dijo Ramón.

Una de las boletas que llegó a una familia domiciliada en San Carlos, el importe supera los $6 mil

Por su parte, Leandro Pacheco, del área legal del Enargas refirió que la postura de Protectora es imposible de resolver teniendo en cuenta que ya se aumentaron todos los umbrales de consumo.

“El monto de la factura depende de la cantidad de consumo. Es un principio técnico. Es una relación proporcional. Las tarifas actualmente vigentes son consecuencias de un proceso de revisión tarifaria que se hizo a principio de este año, que fue amplio, precedido por audiencias públicas”, sostuvo el letrado.

La necesidad de una respuesta favorable

Mientras las partes discutían en Tribunales Federales, afuera del edificio, muchas familias del Valle de Uco, La Paz, Godoy Cruz, Maipú y varios departamentos más apoyaban y rezaban por un fallo favorable.

Algunos de los perjudicados por las elevadas tarifas del gas

“Soy jubilada y no puedo pagar 5.550 pesos que me vino de gas. Cobro la mínima y esta situación me ha afectado mucho porque no puedo cancelar la deuda por más refinanciación que me den”, manifestó una mujer de La Paz.

Nicolás Muñoz, otro de los usuarios perjudicados aseguró que le sacaron el medidor del domicilio y hace 20 días su familia, entre los que se encuentra una menor de 9 años, tienen que calentar agua con leña ya sea para cocinar o higienizarse.

“Me quedé sin trabajo en marzo y se me acumuló una deuda de 5 mil pesos. Decidimos refinanciarla y al tercer mes de pago Ecogas retiró el medidor. No me lo colocan hasta que no cancele la deuda por completo. Mientras, tenemos que vivir en forma inhumana, calentarnos con leña, cocinar con fuego, es terrible lo que nos han hecho”, manifestó.

Los casos se repiten y todos coinciden en no poder hacer frente a esas elevadas facturas. Desde Protectora aconsejan no dejar de pagar, sin embargo, los presente refieren no estar en condiciones de cancelar ni refinanciar esos importes.

La audiencia de conciliación, con tintes políticos

A días de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, varios candidatos "aprovecharon" la oportunidad para apoyar la causa.

“Hicimos una solicitada el domingo invitando al gobernador de Mendoza, a los 86 diputados y senadores y sólo se hicieron presente para apoyar nuestra postura Juani Jofré, Omar Félix (a través de una nota), la senadora María José Ubaldini y el Senado de la provincia, con la firma de Montero dictaron una resolusión de apoyo en estes juicio porque el gas de Mendoza es una cuestión de Estado”.

Tanto Jofré como Ubaldini hablaron sobre la importancia de modificar el cuadro tarifario teniendo en cuenta la realidad de muchas familias mendocinas que no están en condiciones de pagar.

“En algunos sitios de la provincia las temperaturas son muy bajas y eso debe tenerse en cuenta a la hora de aplicar el importe del gas”, dijo Ubaldini.