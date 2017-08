Pink regresa con "What About Us"

El nuevo disco llegará en octubre. El sucesor de "The truth about love" se llamará "Beautiful Trauma".

Pink ha confirmado en sus redes sociales que el próximo 13 de octubre verá la luz su nuevo disco "Beautiful trauma".

Además de ese anuncio, la solista estadounidense también ha confirmado que "What about us" será el single que servirá como tarjeta de presentación del que será su séptimo disco de estudio

El nuevo single de Pink empieza muy lentamente y casi parece una canción acústica. Tarda bastante en agarrar un poco de ritmo, hasta llegar a una parte instrumental que hasta te recordará un poco a los Coldplay más modernos y electrónicos.