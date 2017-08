El papá de Barbie Vélez habló del romance de su hija con Lucas Rodríguez

Aunque aseguró que de los romances de su hija se entera por televisión, Alejandro Pucheta se refirió a los rumores que vinculan a Barbie Vélez con el hijo de Fabián Rodríguez. “Yo creo que si Barbie es feliz, si se enamora, no me importa con quién esté, me importa que esté bien”, expresó en el ciclo Por Si Las Moscas, dando el visto bueno a la relación con el hijo de quien fue pareja de Nazarena Vélez.

“Lucas es un buen pibe. Prefiero siempre que esté con alguien más anónimo, no me gusta el perfil tan expuesto. A él lo conozco porque lo saludo cuando voy a los cumples de Titi, que es el hermanito, no tengo más trato que ese“, comentó en referencia a que lo conoce de las celebraciones familiares (Si bien Lucas y Barbie no tienen lazos de sangre, tienen a Thiago como hermano en común).

A pesar que aseguró que nunca vio “nada entre ellos, ni una mirada”, Pucheta agregó: “No me sorprende porque en marzo o febrero los habían vinculado en la tele, porque los vieron juntos en un boliche, con la hermana de Lucas”.