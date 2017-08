Zaffaroni asoció al Gobierno con la dictadura

El ex juez de la Corte Suprema evaluó luego como "una torpeza particular" a la reacción del Ejecutivo ante la desaparición del artesano.

El ex juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni asoció este jueves al Gobierno con la última dictadura militar al atribuir la desaparición del joven artesano Santiago Maldonado a "la imprudencia represiva" de la administración central.

"Ahora, lo único que falta es que aparezca alguien que diga que lo vio en París, cosa que ya vimos hace muchos años. Sí, se fue a París con una mujer, claro. Lo vimos eso, ¿no? Los que somos un poco veteranos lo escuchamos, ¿no?", expresó el actual magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Zaffaroni, al referirse a la desaparición del joven buscado desde el 1 de agosto tras el desalojo de la Gendarmería Nacional de mapuches de una ruta en Chubut, enfatizó: "Es sumamente grave. No es un hecho policial común. Es un hecho que tiene lugar en medio de una represión. Es una represión ordenada políticamente, sin lugar a dudas, no es un acto de un policía suelto. Es resultado de la imprudencia en materia represiva".



El ex juez de la Corte Suprema, cuyas últimas actuaciones en Argentina como abogado fueron encabezando el equipo defensor de la ex presidenta Cristina Kirchner, argumentó que "como en toda institución la mayoría de la gente es normal pero hay algunos que no son normales, cuando se crea un contexto de represión de esta naturaleza, pueden pasar estas cosas".

En diálogo con Radio 10, evaluó luego como "una torpeza particular" a la reacción del Ejecutivo ante la desaparición de Maldonado. "Creer en las afirmaciones de la propia fuerza (de seguridad), ponerse en una situación donde ni siquiera se deja abierta la duda... Se dice: 'No, acá no pasó nada'. Estoy repitiendo el discurso de la fuerza. Aparece alguien que dice que lo vio no sé dónde", sostuvo Zaffaroni en alusión al transportista que dijo haber trasladado al joven por Entre Ríos.

Y completó: "Ahora, lo único que falta es que aparezca alguien que diga que lo vio en París, cosa que ya vimos hace muchos años. Sí, se fue a París con una mujer, claro. Lo vimos eso, ¿no? Los que somos un poco veteranos lo escuchamos, ¿no?".

Por último, comparó al caso con el del docente Carlos Fuentealba, asesinado en 2007 durante un corte de ruta en Neuquén por la Policía provincial.

"Si recordamos lo que pasó hace unos años... Es cierto: el (por entonces) gobernador de Neuquén (Jorge Sobisch) no dio orden a un policía de que le pegue un balazo en la cabeza a un maestro, pero pasó. Es decir, se sabe que, cuando se crea ese contexto, pueden pasar estos hechos".