Lobos se defiende: "Es una imputación política"

El ex intendente de Guaymallén se presentó a declarar con la condición de que no le hicieran preguntas.

El ex intendente de Guaymallén, Luis Lobos, se presentó esta mañana en el segundo piso del Poder Judicial a realizar una declaración indagatoria pero con la condición de que no le hicieran preguntas.

Para Lobos se trata de una “imputación política”, ya que se produce 48 horas antes del cierre de campaña. “Me parece más un tema político que jurídico”, expresó.

El miércoles se conoció su imputación por enriquecimiento ilícito que decidió la fiscal de Delitos Económicos, Susana Muscianisi. También su mujer, Claudia Sgró, fue imputada por el mismo delito.

La Justicia logró determinar que Lobos y Sgró habían adquirido bienes (casas, terrenos y vehículos, entre otros) que no podrían justificar con sus salarios. Tampoco lograron demostrar de dónde habían obtenido el dinero para incrementar de tal manera su patrimonio.

“Lo que he tenido siempre lo he declarado, no he trabajado solamente de concejal, también de mi profesión. Me preocupa que estén usando el apellido Lobos y de mi familia para terminar perjudicando al justicialismo”, manifestó.

El ex jefe comunal se mostró molesto y aseguró que le parece una “locura total” y acusó al gobernador Alfredo Cornejo y al procurador Alejandro Gullé por “manejar la justicia”.

“Jamás en la historia de Mendoza se ha vivido lo de ahora, apriete a jueces y fiscales. Me parece una locura total, veremos como sigue la película”; concluyó Lobos.