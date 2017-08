Sanz: "Tengo preocupación por el resultado del domingo"

"Esta no es una elección de medio término así nomás", advirtió el mendocino.

El ex candidato presidencial y fundador del frente de gobierno Cambiemos Ernesto Sanz, admitió este jueves que está "preocupado" por el resultado que pueda obtener el oficialismo en las elecciones primarias del domingo y afirmó que estos comicios son "el balotaje del balotaje de 2015".

"No soy un político en campaña, no soy ni candidato ni funcionario. Tengo preocupación por el resultado del domingo. De 0 a 10, entre 7 y 8. Claro que estoy preocupado. Esta no es una elección de medio término así nomás, es una elección complementaria, un balotaje del balotaje de 2015", advirtió el mendocino.

En declaraciones a radio Con Vos, el dirigente radical sostuvo además que en los últimas elecciones "se definió quién ocupaba el cargo de Presidente" pero "no se definió un rumbo con contundencia".

"Había un hartazgo después de 12 años de kirchnerismo, y lo que hubo fue un corte a un modelo. Pero no se definió un rumbo hacia adelante con contundencia. El rumbo con contundencia se define ahora, por eso es necesario hoy, más que nunca, que la sociedad hable a través de las urnas sobre cuál es el rumbo", analizó.

Al respecto, Sanz comparó estas elecciones legislativas con las que enfrentaron los gobiernos de Raúl Alfonsín y Carlos Menem en 1985 y 1991, respectivamente, aunque aclaró que son "distintas situaciones de país".

Según el ex senador, "desde el '83 hasta acá hubo un montón de elecciones de medio término, pero eran dentro de procesos de muchos más años. Esta es la primera elección de medio término de un gobierno que arranca con un modelo distinto".

Consultado sobre cuál es la expectativa para el oficialismo, afirmó que estaría conforme si Cambiemos obtiene a nivel nacional "lo más cerca posible de lo que fue la primera vuelta de octubre" de 2015, cuando obtuvo alrededor del 34 por ciento de los sufragios".

Por último, analizó el escenario de la provincia de Buenos Aires, la más grande del país en cuanto al peso electoral.

"Creo que está palo a palo la cosa, con una visión geográfica muy diferente. En el interior, gana Cambiemos y muy bien. En el Conurbano, en algunos lugares hace muy buena elección, en otras Massa, y en la Tercera Sección gana Cristina. En esos guarismos, uno o dos puntos abajo no me preocuparía el domingo porque sé que en octubre va a ser diferente", aseveró.