Así se grabó una de las mejores batallas de Game Of Thrones

"The Spoils of War" es el cuarto capítulo de la séptima temporada, donde hay una épica batalla entre el ejército de Lannister y Daenerys Targaryen.

Quizás uno de las mejores capítulos de esta séptima temporada de Juego de Tronos (Game of Thrones) fue The Spoils of War, que cerró con una aparatosa batalla final donde el ejercito de Jaime Lannister es emboscado por Daenerys Targaryen, quien montada en Drogon incendia todo a su paso sacando una evidente ventaja.

El video publicado en la cuenta oficial de YouTube de la serie de HBO muestra cómo se filmó el cuarto episodio de la temporada emitido el pasado domingo.

El equipo de producción explica cómo llevaron la grabación de las muchas escenas que tomó concebir de manera íntegra la cruenta batalla que implicó a varios actores protagónicos y cientos de extras. Destacan entre la destreza de los jinetes de los Dothraki quienes atacan parados encima de sus caballos, lo que hace la diferencia con los Westeros.

Innumerables efectos especiales y complejos ejercicios pirotécnicos se utilizaron para simular el fuego arrojado por Drogon, el dragón más grande de Daenerys Targaryen. De modo increíble se hace estallar la caravana de carruajes de los Lannister, convirtiéndose esta en la primera ocasión donde el fuego se convierte en el principal elemento de combate.

Aunque la mejor incógnita resulta en el ganador de tan cruenta batalla, la principal ganancia de este capítulo, sin lugar a dudas, radica en el excelente despliegue técnico de un espectáculo que los fanáticos de Game of Thrones desde hace rato ya estaban anhelando.