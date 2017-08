Otra prueba del divorcio político

Más allá de las cuestiones puntuales que se generan cada vez que se dan a conocer las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios públicos –ya sean nacionales o provinciales–, siempre llama la atención lo exitosas que resultan aquellas personas que ocupan cargos en el Estado. Y, a partir de ahí, siempre surge el interrogante salido del sentido común: ¿cómo puede ser que, si de manera particular todos lograron prosperar económicamente, no puedan en conjunto aplicar las mismas medidas que usaron en privado para la gestión pública? Son estas las ocasiones en las que la sociedad en general se siente divorciada de la clase política porque, tal como ocurrió hace unas semanas, cuando trascendieron los detalles de los informes de los referentes nacionales del oficialismo y de la oposición –y en todos los casos se leía la palabra “millones” y las propiedad se multiplicaban– difícilmente se pueda aseverar que esos son los representantes del pueblo. Esto, básicamente, porque el ciudadano promedio no goza de esos lujos.