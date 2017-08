Emotivo mensaje de Nicolás Vázquez a su hermano

La ausencia de Santiago Vázquez, sigue haciéndose sentir. Con el dolor a flor de piel, Nicolás Vázquez recordó a su hermano con un conmovedor mensaje en Instagram.

“Nada, ni nadie me va a hacer creer que no me estas cuidando la espaldas hermano. Te siento cada segundo al lado mío. Pero que ganas de abrazarte que tengo la puta madre. Cuanto me hacen falta tus sonrisas, palabras y amor. Que huella dejaste en este mundo oscuro hermano. Día a día sigo aprendiendo. Quédate tranquilo que nunca voy a permitir que se apague la magia. Te amo para siempre!”, escribió el actor junto a una imagen que los muestra juntos el día de su casamiento con Gimena Accardi.