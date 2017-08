Jim Carrey sorprendió a todos con su talento oculto

Jim Carrey sorprendió a todos con un talento oculto: la pintura. Un corto publicado en la red muestra la desconocida faceta de la estrella de Hollywood. El video se volvió viral en minutos.

El cortometraje, dirigido por David Bushell, se llama “Jim Carrey: I Needed Color”, y muestra al actor mientras crea en su estudio de Nueva York.

“Lo que haces en la vida te elige a ti. Puedes elegir no hacerlo, puedes elegir algo más seguro. Pero tu vocación te elige a ti”, reflexionó el intérprete de The Truman Show, entre otros éxitos.

Carrey también muestra varias de sus obras mientras explica su punto de vista sobre qué significa ser artista.

El actor reveló que retomó su afición hace seis años, cuando tenía el “corazón roto” tras separarse de Jenny McCarthy en 2010. “Dibujaba mucho, pero pocas veces pintaba. Hace seis años, en un momento en el que intentaba curar un corazón roto de golpe pensé: ¿y si pinto?”, dijo.

“Miraba a mi alrededor, en un invierno gris en Nueva York y me deprimía. Creo que necesitaba color”, agregó.

El pintor y escultor explicó que le gusta la pintura porque “nadie te dice lo que tienes que hacer, hay una inmediatez en ello y es una forma de mostrar tu vida interior, a través del uso de diferentes colores”. Respecto a la escultura, confiesa que es una inquietud que siente desde pequeño.

El video causó sensación en las redes, y uno de los comentarios vino por parte del gran basquetbolista Lebron James, quien expresó: “¡Esto es increíble! Yo tampoco lo sabía. ¡Impresionante trabajo @JimCarrey! ¡Me encantaría ver algo de tu trabajo en persona algún día! Me encanta el arte”.

This is incredible!! I had no idea either. Unbelievable work @JimCarrey! Would love to see some of your work in person some day! Love art. https://t.co/7jX0RfSAP3

— LeBron James (@KingJames) 7 de agosto de 2017