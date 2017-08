Gastón Giménez se lamentó por la derrota: “Dejamos todo”

Gastón Giménez alternó buenas y malas durante los 90 minutos en el Arena do Gremio de Brasil. El volante, que siempre intentó ser el eje de juego de su equipo, analió la eliminación de Godoy Cruz de la Libertadores y dijo: “Pensábamos que se podía y lo demostramos. No alcanzó con lo que hicimos pero nos vamos con la frente en alto porque hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance. No nos ayudó la fortuna. El primer gol fue mala suerte nuestra. Nos vamos con las manos vacías pero con la frente en alto”.

Además, reconoció que no pudieron cumplir con el objetivo de mantener el arco en cero y que esa fue la causa por la que después se les hizo difícil encontrar el resultado que les permitiera avanar a cuartos.

“Necesitábamos mantener el cero. Después del gol ellos empezaron a tener la pelota, porque eran locales, por la gente, por la jerarquía. Contra estos equipos teníamos que ser efectivos y no pudimos”, expresó.

Y añadió: “Ellos juegan muy bien pero nosotros tuvimos nuestras oportunidades”.

Mientras tanto, dejó en claro que el cambio de entrenador no fue una excusa y que más allá de la llegada de Larriera la derrota no se explica por esa situación: “Creo que la base fue la misma que con Lucas Bernardi, quizás con otra idea de juego. Pero nos conocemos todos, no fue excusa. No lo pudimos llevar adelante pero dejamos todo”.

Por último, Giménez destacó el apoyo de los hinchas y les dejó un mensaje: “Simplemente gracias a los hinchas por el apoyo. Yo estoy desde el 2015 en Godoy Cruz, tuvimos momentos muy muy malos y ellos nunca reprocharon nada, simplemente fueron a la cancha a alentar al equipo y ahora es impresionante la cantidad de gente que vino a Brasil. Y además la cantidad de gente que quiso venir y no pudo seguramente nos estaba apoyando”.