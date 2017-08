Video: la silla de ruedas autónoma de Panasonic

Los aparatos que se conducen solos se multiplican día a día y las sillas de ruedas parecen no querer quedarse afuera de esa ola tecnológica.



Panasonic y Whill, dos compañías muy pesadas de la tecnología, acaban de mostrar su creación, la silla de ruedas autónoma “Whill Next”.



Los usuarios de capacidades diferentes deben ingresar un punto de destino mediante una aplicación en el teléfono para que la Whill Next ejecute todas las maniobras necesarias para realizar el traslado de manera automática.



La silla cuenta con sensores y todo lo necesario no sólo para la navegación entre los puntos sino también para evitar la colisión con obstáculos en el camino.



Producto de una alianza con NTT y las autoridades aeroportuarias, la Whill Next será probada en las instalaciones del aeropuerto de Haneda, en Tokio.



Un comunicado de prensa del aeropuerto afirma que la idea es proveer de un sistema más cómodo a sus usuarios con dificultados motrices, para lo cual las pruebas comenzarán dentro de pocas semanas para culminar en marzo de 2018, momento en que se espera se efectivice el sistema.