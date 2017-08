En Mendoza, el negocio gastronómico ha sufrido una caída de 20 por ciento

A diferencia de lo que ocurre en Buenos Aires, donde empresarios aseguran estar viviendo una fuerte crisis gastronómica, en Mendoza rondaría el 20%. La misma no es de ahora, viene de hace años. Los altos costos impositivos son la principal causa.

“Llevar adelante un restaurante no es tan sencillo como muchos creen. Implica hacer frente a varios gastos, como impuestos elevados, empleados en blanco, aumento de los insumos, y, todo ello recae directamente en el precio final de lo que los clientes consumen”, aseguró Fernando Barbera, titular de la Asociación de Empresarios Hoteleros Gastronómicos y Afines de Mendoza (Aehga).

Los factores de la crisis. Los empresarios refieren que las variables han ido mutando en los últimos años y han hecho que el mercado entrara en crisis. “Uno de los motivos es el poder adquisitivo de la gente, que no ha dejado de ir a almorzar o cenar en restaurantes, pero sí ha bajado el consumo, muchos comparten el plato, no consumen postre y el vino es de menor calidad, entre otros”, dijo Barbera.

Existe una notable disminución de gente en los restaurantes

Además, el empresario manifestó que también ha influido la baja del turismo internacional en la provincia; y otra razón –tal vez la fundamental– es la alza de los costos impositivos, que hacen que muchos propietarios trasladen esos gastos a los platos, lo que implica una gran merma en cuanto a presencia de clientes en los restaurantes.

Con respecto al cierre de comercios, Barbera aseguró que han cerrado bastantes en el último año pero también han abierto otros con propuestas mucho más económicas que las existentes. “Los restaurantes tradicionales siguen estando y sobreviviendo. El cliente para ellos sigue estando aunque, tal vez, no concurre con la misma frecuencia que años anteriores”, expresó.

Frente a esta crisis, Humberto Montivero, secretario gremial del Sindicato Gastronómico, apuntó: “Coincido con Barbera respecto del cierre de algunos negocios, pero son aquellos que no pueden hacer frente a los elevados precios del alquiler o los impuestos. No son muchos los que han cerrado sus locales pero sí hay preocupación ya que de un restaurante son muchas las familias que viven”.

Clásicos que subsisten

Buena atención y excelente calidad en sus productos son algunos de los secretos que permiten que restaurantes con más de 30 años sigan subsistiendo pese a la crisis.

Nora, dueña de Don Aldo, un restaurante que se inició en la Sexta Sección y que hoy cuenta con un local más en plena Arístides Villanueva, manifestó que la crisis está presente en todos los rubros y que ellos también se han visto afectados, pero sin necesidad de cerrar sus locales.

“Notamos mucha presión tributaria y eso frena el crecimiento del negocio, pero no podemos bajar los brazos. En mis locales tenemos 20 empleados, todos en blanco, y no es fácil mantenerlos, pero no tenemos otra opción ya que así brindamos una mejor atención al cliente”, expresó.

Con 30 años en el mercado conserva su clientela pese a la crisis

La empresaria también dio cuenta de que sus negocios han seguido trabajando muy bien, con la clientela tradicional, y que eso ha permitido continuar.

“Mantenemos la calidad de nuestros productos y marcamos así la diferencia con muchos competidores. En varias ocasiones decidimos absorber los costos en lugar de trasladarlos a los platos, de lo contrario, no podríamos continuar”, dijo.

Juan, uno de los dueños de Montecatini, otro de los clásicos del mercado, con más de 50 años de vigencia, refirió: “En los últimos años hemos tenido una merma de 10%; sin embargo, seguimos firmes, brindando a nuestros clientes el mejor servicio”.

El gastronómico afirmó que en Mendoza existe mucha deslealtad comercial que hace que no todos los comercios vivan la crisis del mismo modo. “Nosotros contamos con 50 empleados, aproximadamente, y eso hay que pagarlo; los impuestos son cada vez más elevados y ni hablar los insumos, pese a ello, seguimos adelante y no reflejamos esa carga en los precios de nuestros productos”, aseguró.

El 80% de los comensales que asisten a PizzaIolo es extranjero

A la hora de atraer más consumidores, el empresario expresó que, como muchos, buscan nuevas estrategias de mercado: “Desde el 2008 hemos incluido un Menú Ejecutivo a $239, eso incluye entrada, plato principal y postre; tenemos promociones semanales y comida para llevar, en fin, estrategias que nos ayudan a hacerle frente a la crisis”.

Finalmente, Esteban Farah, responsable de Pizzaiolo, que el próximo mes cumplirá un año en Mendoza, reflejó una realidad diferente de la de sus colegas y aseguró que 80% de sus clientes son turistas extranjeros.

“Ese 20% que tenemos de mendocinos ha ido variando y hoy contamos con comensales que asisten con periodicidad al local porque aseguran que comen productos de buena calidad. Esos mendocinos que eligen nuestro restaurante son selectivos y exigentes”, aseveró.

Respecto de la crisis del sector, el empresario aseguró que, hoy, los propietarios son los que han perdido el poder adquisitivo. “Nos aumentan los precios de los insumos cada 15 días y no podemos trasladar ese incremento a la carta porque nos quedamos sin clientes. Los absorbemos como empresa y ganamos menos”, culminó.