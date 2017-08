Las 10 frases de Lali Espósito y Mariano Martínez sobre su separación

Al principio, ambos aseguraban que terminaron en buenos términos pero el tiempo demostró que no fue así. Esto es lo que piensa Mariano sobre Lali y viceversa.

Las recientes declaraciones de Lali Espósito a revista Gente sobre su pasada relación con Mariano Martínez dejaron en evidencia el malestar entre ambos. ¿Terminaron mal la relación o algo pasó después que los distanció y enemistó?.

Este es un repaso que Exitoina preparó por las principales declaraciones de los protagonistas de este romance que –de golpe– no terminó para nada bien.

Marzo de 2016. La relación entre Lali y Mariano llegaba a su fin. La pareja –cuyo amor comenzó en las grabaciones de Esperanza mía– tomaba caminos separados. Aunque al principio todo parecía concluir en buenos términos, el paso del tiempo demostró lo contrario.

28 de Marzo de 2016. En medio de rumores, Lali salió a blanquear la separación. “Si se terminó la relación está bien decirlo. Yo a él lo quiero mucho. Lo amé profundamente de verdad. Tengo grandes recuerdos con él. Fue una relación real y linda“. “La relación se terminó. Separarse no es lindo, pero no fue que uno le hizo mal al otro. No hubo una infidelidad“, aclaró la joven.

04 de abril de 2016. Martínez usaba el living de Intrusos para contar que “la relación con Lali terminó después del último recital (de ella). Fue una linda historia de amor. Yo a ella la quiero mucho. Fue una relación corta e intensa“. También contó que sus hijos “admiran mucho a Lali”.

“Vivimos momentos diferentes, distintas formas de pensar, por eso hay que dejar seguir el camino. Terminamos bien, adultamente, no como trascendió”, aseguró el actor.

“Ya no estoy enamorado, el amor no terminó, pero cambia”, aseguro y agregó: “siempre le voy a desear lo mejor y veré con alegría todos sus éxitos”.

6 de abril de 2016. Mariano Martínez usaba su cuenta de Twitter para decirle a Lali que todavía la ama y que siempre puede contar con él. “Hola @laliespos, quiero que sepas que te amo!! Y aunque lo nuestro termino,Siempre vas a contar conmigo. Gracias reina por todo!!! Beso”, publicó.