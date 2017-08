Por ley, los conductores principiantes no podrían manejar por el microcentro

Quienes obtienen por primera vez su licencia de conducir nacional pertenecerán a la categoría de conductores "principiantes" durante seis meses. Según la ley, esta condición los obliga a llevar un cartel en su vehículo y a circular con ciertas restricciones. Sin embargo, la normativa no se respeta y es aplicada sólo por algunos municipios.

De acuerdo a la Ley Nacional de Tránsito 24.449 el conductor que no posee licencias previas de ningún tipo -ni nacionales, ni provinciales- o que posee una antigüedad inferior a 6 meses de conducción deberá exhibir dos carteles de color verde en la parte inferior del parabrisas y en la luneta del vehículo que posea la leyenda "Principiante", en letra mayúscula.

Esta situación que a su vez está expresada en el carnet, no lo habilitará durante el periodo consignado a conducir en “zonas céntricas”, rutas, autopistas ni semiautopistas, de acuerdo al artículo 13, inciso d) del anexo 1 del decreto 779/95.

Pese a esto, algunos Centro de Licencias de los municipios no atienden la normativa y emiten licencias a los novatos sin agregar al plástico esta categoría. Lo que permite que transiten libremente y en forma legal.

Centro de Emisión de Licencias Nacionales.

Carina Vicario, directora del Centro de Licencia de Ciudad explicó que la idea no es castigar al nuevo conductor si no protegerlo. "Llevar el cartel es obligatorio y su omisión es mérito de sanción", indicó.

Casos

Camila obtuvo recientemente su licencia en Tunuyán y comentó a El Sol que en su carnet no está especificado que es inexperta y que sólo algunos de los que tomaron el examen con ella se fueron con "una advertencia".

Sofia sacó su licencia en el Centro de Emisión de Licencias Nacionales en el Hiper Libertad y es una de las pocas que lucen en su auto el cartel de "principiante". Comentó que se siente más segura cuando maneja porque los otros conductores son más prudentes y tienen más respeto.

"Me muevo por todos lados, siempre que no sea el microcentro, pero limita un montón. Si bien no asentaron por escrito cuáles son las zonas donde no puedo manejar, sí me advirtieron que no podría ingresar al Centro. Entonces lo evito y tomo calles alternativas", confió.

Dudas

Conforme al artículo 48 que plantea las restricciones a la hora de ponerse frente al volante, "la autoridad local es la competente para establecer en cada caso la determinación de “zona céntrica de gran concentración de vehículos".

Esta posibilidad es la que plantea más dudas en el momento de hacer regir la ley. Mientras que en algunos departamentos consideraron "zona céntrica" al radio del microcentro de la Ciudad de Mendoza, otros entienden que los parámetros son confusos.

Sofía obtuvo su carnet en Godoy Cruz.

Consultado al respecto, Jorge Carrizo, director de Servicios Comunitarios, Vigilancia y Defensa Civil de Guaymallén afirmó que quienes obtienen el carnet "están habilitado como cualquier persona a conducir con libre circulación. La misma palabra licencia te lo dice, es un permiso".