"Tenencia de Animales Peligrosos": la ley que nadie acata por "obsoleta"

La mayoría de los municipios no cuentan con un registro de canes agresivos, no labran multas, ni cuentan con ordenanzas. Sólo Capital y Godoy Cruz aplican medidas.

El caso de la anciana de 82 años que sufrió la amputación del antebrazo tras ser atacada por un perro de raza pitbull, destapó la falta de aplicación de la Ley N° 7.633 de "Tenencia Animales Peligrosos Canes Perros" por ser considerada "utópica" para la mayoría de los profesionales municipales.

El norma vigente desde el 2006, fue sancionada por la Cámara de Senadores y Diputados de la provincia y tratada por última vez en enero pasado. Allí, se determinó que una serie de obligaciones que deben cumplir los dueños de los canes y los municipios, entre los que se destaca: el dueño tiene que tener un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, ser registrado en una oficina municipal dedicada a este tema, trasladarlo con collar, correa y bozal, presentar cartilla sanitaria, y brindar toda la seguridad posible a los ciudadanos.

Para quienes no cumplan con esta ley, el municipio tendrá la autoridad de aplicar la medida y multa que considere correspondiente, siempre que cuente con un registro de animales considerados peligrosos.

Lo que parece simple y aplicable, no es considerada por la mayoría de los jefes de Zoología municipal por no contar con el avalo de especialistas y veterinarios. Con este fundamento, desde la mayoría de las comunas no cuentan con un protocolo ante este tipo de incidentes con los caninos. No tienen registro de daños ocasionados, ni multas.

"Es una ley copiada y pegada de España, que toma al animal como agresor cuando se trata del dueño. Es completamente obsoleta, utópica. No tuvo en cuenta nuestra realidad social, ni un manejo viable, ya que te pide un seguro contra terceros cuando en Argentina no existe una compañía que lo haga", indicó el jefe de Zoología de Maipú, Lucas Sbriglio, quien añadió que el único registro con el que cuenta es el de las vacunas y castraciones.

En Guaymallén, lugar donde se produjo el incidente, el jefe de dicha área, Alejandro Roverano, dijo que la norma no ha sido aplicada porque "no fue consultada con especialistas, no tiene detalle técnico, ni bajada a la realidad mendocina. Se elaboró una lista con razas que prácticamente no tenemos, como por el ejemplo Presa Canario".

A esto, agregó que los registros que lleva el municipio son llevados por las vacunaciones, y las quejas recibidas son charladas con los vecinos, a los cuales no se los multa por la falta de la ordenanza que se está elaborando.

En Luján de Cuyo y Las Heras la situación es igual a las mencionadas. Distinta es la realidad de Capital y Godoy Cruz, quienes cuentan con ordenanzas, medidas regulatorias, y registro de canes peligrosos.

"Nosotros chipeamos a los perros con un microchip que se coloca con una inyección, por el que se debe pagar alrededor de 400 pesos, se inscribe al animal y a su dueño. En caso de que algo suceda nos contactamos rápidamente con él", indicaron desde el Control Animal de Godoy Cruz.

Ataques violentos

La situación de la mujer de 82 años que sufrió la amputación de una parte de su cuerpo a raíz de intervenir en el ataque de un pitbull a su perro, fue pasada a sala común de Traumatología este miércoles, donde permanece estable.

El subdirector asistencial del Hospital Central, Jorge Pérez, informó que "se encuentra estable, ha tenido buena evolución luego de ingresar por una amputación traumática de antebrazo derecho, por lo que se le realizó una limpieza quirúrgica y reparación de la zona de amputación".

Respecto a esto, el fiscal Gustavo Pirello actuó de oficio en el caso para determinar que si recae sobre los dueños del pitbull alguna medida penal. "Todavía no están definidas las medidas a tomar porque faltan las pericias de los médicos forenses e informe de lo ocurrido. Luego se puede llegar a definir una condena de hasta seis año de cárcel".

El abogado y proteccionista de animales, Oscar Mellado, sostuvo que no existen perro peligrosos sino dueño peligrosos, que no saben elegir el animal para el ambiente y crianza adecuada. Y aseguró desconocer la aplicación de la ley 7.633.

Otro estremecedor caso

Beatriz Esther Gil (56), de Las Heras, sufrió la amputación de su oreja el 12 de julio de 2008, luego de que un pitbull la atacara cuando realizaba su trabajo ambulante de condimentos.

"Toqué la puerta e inmediatamente me saltó un pitbull encima. No podía sacarmeló. Me fui rápido al hospital, donde me dijeron que debían amputar la oreja izquierda", contó la mujer y amplió: "Luego hice la denuncia, gané el juicio pero nunca me lo pagaron. Hasta el día de hoy sufro malestares en la columna y en la cabeza por el ataque".