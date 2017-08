Macri pidió que la ciudadanía vaya a votar en las PASO

El presidente afirmó que la gestión de Cambiemos no quiere para el país "más parches", ni "ocultar más problemas debajo de la alfombra".

El presidente Mauricio Macri pidió este miércoles a los argentinos que vayan a votar el domingo en las elecciones primarias y les recomendó que piensen "lo que están viviendo los hermanos de Venezuela que no pueden elegir con libertad, que están siendo vulnerados sus derechos".

"El domingo vayamos a votar y a decir que creemos lo que estamos haciendo y necesitamos que todos se sumen, porque la Argentina arrancó", reclamó enfáticamente Macri, en el acto de cierre de campaña del oficialista Vamos Juntos en la Ciudad de Buenos Aires con vistas a las PASO.

Y agregó en dirección al votante: "Te pienso todos los días, no bajo los brazos, pero no los bajes vos tampoco, porque tenemos que demostrar que este cambio que hemos decidido, no fue porque nos parecía lindo, sino a conciencia y poniendo el corazón".