Fede Bal, lapidario con Barbie: “Hay gente que no sabe estar sola”

Luego de que la hija de Nazarena dijera que no sabía si estuvo enamorada de él, el actor le respondió. "Hubo mucho amor, pero no fue sano".

Los coletazos por lo que fue la relación, y sobre todo la separación, entre Federico Bal y Barbie Vélez no terminan de disiparse. Y así como la hija de Nazarena Vélez confesó que está nuevamente en pareja, hubo una frase de la entrevista que le dio a Pampita, que molestó al hijo de Carmen Barbieri.

Es que cuando la modelo le preguntó si había estado enamorada de Fede, Barbie sorprendió: “Sinceramente, no lo sé. No me quedé con muchos recuerdos, es algo que ya forma parte del pasado. No tengo rencor, odio ni nada. Tampoco es algo que viva con melancolía”.

Entrevistado en Por si las Moscas, Bal opinó al respecto. “Hablaría muy mal de mí decir que no estuve enamorado. Claro que fue amor. Fue mucho amor, pero no fue un amor sano, fue un amor bastante roto. Si ella eligió decir lo que dijo de mí, y no lo pudo defender en la Justicia, ya está. La Justicia habló por mí. Soy un chabón feliz y me centro en eso“, expresó el actor.

A su vez, el participante del Bailando, agregó: “Yo estuve en pareja varias veces, y no estuve siempre enamorado. Hay mucha gente que no sabe estar sola, capaz le pasaba eso a ella. En su momento, yo sentía que los dos nos amábamos mucho y que estábamos los dos muy enamorados.

“De las cosas buenas me acuerdo mucho, pero me acuerdo mucho más de las malas. Para no repetir cosas. Podría haber terminado la relación mucho antes. Esa fue la relación en la que más aprendí“, dijo Fede para terminar.