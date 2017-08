Para el Gobierno, la desaparición de Maldonado puede ser "una cama"

La desaparición de Santiago Maldonado tras el desalojo de una protesta mapuche en Chubut es seguida muy de cerca por el Gobierno. Ante las críticas de la familia del joven y de organizaciones sociales y políticas, en la Casa Rosada no descartan que se trate de una "cama" que le permita a la oposición montar un show mediático a pocos días de las PASO.

"Todo esto que están diciendo que hay una desaparición forzosa es absolutamente una construcción política. Lo que sí hay es una persona desaparecida y nosotros tenemos un protocolo para buscarlas", aseguró la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Contra ella apuntan las principales críticas de los allegados de Maldonado, quienes sostienen que el joven fue detenido por Gendarmería y después no se supo nada más de él.

Pero en el Gobierno, que ofreció una recompensa de 500 mil pesos para quien aporte datos que permitan localizar a Maldonado, dudan de esa hipótesis. "No hay un solo testigo, una sola foto o video que muestre a la Gendarmería. No hay nada de nada", dijo al diario La Nación una fuente con acceso a la pesquisa. Además indican que en las entrevistas con unos 40 gendarmes que participaron el operativo no se encontraron contradicciones.

Las críticas

La familia del joven que permanece desaparecido tras el desalojo de una protesta mapuche en Chubut señaló la responsabilidad de Gendarmería. Mientras que la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, aseguró que "Patricia Bullrich y el juez Otranto son responsables por la aparición con vida de Santiago".

A su turno el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, en declaraciones a Radio 10, responsabilizó a Macri y Bullrich, por la desaparición de Maldonado, y advirtió que "no puede ser que se sigan cometiendo secuestros de personas" en democracia.

Sergio Maldonado, hermano del joven que permanece desaparecido desde el 1ro. de agosto cuando participó de un corte de la ruta 40 en Chubut realizada por mapuches y desalojada por Gendarmería, dijo:

"La fuerza que ingresó (para desalojar el corte) es Gendarmería, por lo que la responsable es Gendarmería".