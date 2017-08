Bullrich explicó el “mal entendido” de los “pibes presos”

El precandidato a senador por Cambiemos, Esteban Bullrich, se refirió a la polémica frase que dijo en una entrevista donde destacó entre los logros de la gestión que cada vez haya más “pibes presos”.

“Fue un mal entendido. Si alguno se sintió mal y ofendido, no refleja ni lo que soy, ni lo que pienso ni lo que hago. Hemos hablado mucho de cómo seguir mejorando la educación que es lo que me preocupa y cómo seguimos haciendo para que los jóvenes tengan más oportunidades. Si se escucha toda la grabación, la siguiente frase dice que los presos de los que estoy hablando son los corruptos como Minnicelli y los narcotraficantes como el Rey Arturo en Esteban Echeverría. No es lo que está en mi corazón“, aseguró en una entrevista.

El precandidato dijo que "no hablaba de chicos" sino de "adultos, narcos y corruptos", y que la polémica está asociada con el "juego de la campaña".

"Si ves la entrevista completa, la tranquilidad con la que me expreso, lo que dije tenía que ver con que hablábamos de personas adultas", afirmó.