Xuxa personificó a Marilyn Monroe y fue ovacionada

Una controversial presentación tuvo la cantante brasileña Xuxa en "Dancing Brasil". La "Reina de los bajitos" sorprendió a todos con su personificación de Marilyn Monroe, la popular actriz estadounidense, considerada ícono de la cultura pop.

La interpretación de la músico estuvo acompañado de un baile, muy al estilo de la estrella de Hollywood, y fue esto justamente lo que abrió debate entre los usuarios de redes sociales: aprobando y rechazando la iniciativa.

Con un sensual vestido blanco y el pelo platinado con el típico peinado de Marilyn, Xuxa cantó la canción "Two Little Girls From Little Rock", tema de la emblemática película "Los caballeros las prefieren rubias". Tanto se divirtió con su actuación que al subir las fotografías y videos a su cuenta de Instagram, bromeó al referirse a sí misma como "Marilyn Monroe Meneghel", en alusión a su apellido.