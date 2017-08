Vetaron a "Despacito" en las fiestas vascas

"Estoy enamorado de cuatro 'babys', siempre me dan lo que quiero, chingan cuando yo les digo, ninguna me pone pero...", es parte de la canción "Cuatro babies" del cantante colombiano Maluma por el que meses atrás fue tachado de machista y misógino y que, desde el Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde, -en su programa Beldur Barik ('Sin miedo')- han vetado de la Playlist que de cara a fiestas han puesto a disposición de todos los bares, locales de ocio del País Vasco.

Con las 200 canciones que componen la lista de reproducción, desde el Instituto quieren "ofrecer una muestra de canciones con ritmos muy variados que se pueden usar en fiestas", explica la secretaria general de Emakunde, Zuriñe Elordi. Música de distintas épocas seleccionada con el objetivo de "visibilizar a las mujeres" y de "concienciar sobre lo que se escucha". Oímos el sonido, el ritmo; pero no escuchamos la música, porque eso implica entender el mensaje que está trasmitiendo, de ahí que no sea difícil ver a un grupo de mujeres bailando al ritmo de canciones que "inconscientemente vamos interiorizando, en las que se degrada a la mujer porque cuando lo estamos pasando bien no hacemos el esfuerzo de entender", argumenta la secretaria general.

Entre las canciones vetadas se encuentran muchos de los hits del verano que no paran de reproducirse en las radios musicales de mayor calada del estado como son el "Despacito" de Luis Fonsi y Daddy Yankee, el "Súbeme la radio" de Enrique Iglesias, el "Vente pa ca" de Ricky Martin o el "Me enamoré" de Shakira. "Podemos rozarnos, bailarnos, movernos, tocarnos... todo lo que queramos las dos partes, pero en cuanto una dice hasta aquí es hasta aquí. Y todo lo que hemos dicho antes no quiere decir que eso vaya in crescendo. No, no", dice la canción 'Yo quiero bailar' de Ivy Queen que, aunque como las anteriormente citadas tiene un gran componente sexual, desde el programa Beldur Barik le han dado el visto bueno porque habla desde el respeto.

Entonces, ¿qué propone Beldur Barik? Los 'Mi cuerpo es mío', de Krudas Cubensi; 'Vivir sin miedo' de Buika; 'Ella' de Bebe y el "A quién le importa' de Alaska; sumados a los internacionales 'Titanium', de David Gueta; 'Feeling good' de Muse; 'Born this way' o 'Telephone' de Lady Gaga o el 'Run the world' de Beyonce", entre otros se encargarán de poner ritmo a unas fiestas basadas "en el respeto, libres de agresiones pero también de actitudes que las inciten".

El objetivo del Instituto no es otro que promover actitudes y comportamientos basados en el respeto, la igualdad y la autonomía, el Instituto pone a disposición de los ayuntamientos y diputaciones la Playlist Beldur Barik, disponible en Spotify. Se trata, por tanto, de una herramienta más dentro de muchas otras que "en ningún momento pretende posicionar que haya un estilo, un ritmo o un tipo de canción que propicie la violencia contra las mujeres", explica Elordi: "Sino que trata de hacer reflexionar sobre que existen muchas letras que se nos va quedando en el imaginario -porque son muy pegadizas y las repetimos inconscientemente- que no favorecen las relaciones igualitarias sino que, al contrario, cosifican a la mujer".

Fuente: El Mundo / Spotify