Video: "Te voy a romper todo", la amenaza a su ex pareja

Un hombre fue filmado intentando ingresar a las patadas a la casa de su ex pareja. La hija de la víctima lo filmó, lo compartió en Twitter, y se viralizó.

La mujer no sale en el video pero se escucha su voz de fondo y, sin perder la cordura, le dice: "No te quiero ver más", "me tengo que ir a trabajar". Mientras, su ex Momo Ramos, empleado de una productora de televisión que ya habría sido desvinculado de la misma a partir de la difusión de la filmación, la sigue agrediendo con insultos y amenazas.

"Falopera de cuarta, me bloqueaste", le reprochó primero. Como ella seguía pidiéndole que se fuera, contraatacó con amenazas. "Te voy a romper todo" y "me voy a ir con el medidor del gas, del agua, con todo". También trató de cortar la luz de la casa y hasta se bajó los pantalones. "Filmame todo lo que quieras ¿Qué te creés que voy a ir preso?", gritaba provocador.

Luego de que el hombre se marchara, la adolescente no demoró en subir las imágenes a Twitter donde realizó un desesperado pedido de solidaridad con su familia. "Ayúdenme a escrachar a este tipo, la trata a mi mamá así hace 11 años", escribió y rápidamente se viralizó.

Ayudenme a escrachar a este tipo, la trata a mi mama asi hace 11 años. Mamo Ramos. pic.twitter.com/07ca5Ti6Mr — lali (@addictedsuarez) 8 de agosto de 2017