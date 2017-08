CFK cerrará su campaña en La Matanza

La ex mandataria prepara un acto en una universidad de González Catán.

La ex presidenta, Cristina Fernández, está cambiando su estilo y esta vez no tendrá un cierre de campaña multitudinario sino que el acto se realizará en La Matanza.

Esta vez tendrá un escenario más chico, para 500 o 1000 personas y estará en Gonzalez Catán en una sede de la universidad local que todavía no abrió sus puertas por demoras y que en el municipio lo atribuyen al gobierno nacional.

El martes durante un acto en Merlo la ex mandataria alertó sobre la situación económica y reiteró un pedido para "poner un límite" al Gobierno.

Enseguida agregó: "Cuando en una sociedad el problema es el trabajo porque no hay, es la comida porque falta, son los servicios públicos porque no se pueden pagar, o los remedios que no se pueden comprar, ahí estamos en lo que yo denomino el piso democrático, que es un piso previo a cualquier partido político", manifestó en el gimnasio de un club ante unas 100 personas.